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Giriş Tarihi: 18.09.2026 16:28

Belçika'daki Charleroi havalimanında grev! Yarın 46 uçuşun iptal edilmesi bekleniyor

Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda, hava trafik kontrolörlerinin sürdürdüğü grev nedeniyle yarın 46 uçuşun yapılamayacağı öngörülüyor. Grev, uçuş programındaki bağlantılar nedeniyle ilan edilen saatlerin dışında yapılması planlanan seferleri de etkiliyor.

AA
Belçika’daki Charleroi havalimanında grev! Yarın 46 uçuşun iptal edilmesi bekleniyor
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Belçika basınında yer alan haberlere göre, grev nedeniyle bu sabah 9 gidiş ve 9 dönüş seferi gerçekleştirilemedi.

24 UÇUŞUN DAHA İPTAL EDİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Günün ilerleyen saatlerinde 24 uçuşun daha iptal edilmesi öngörülürken, yarın 46 seferin yapılamayacağı tahmin ediliyor.

Dün de havalimanındaki 42 uçuş iptal edilmişti.

Ülkenin hava seyrüsefer hizmeti sağlayıcısı Skeyes bünyesindeki hava trafik kontrolörleri, gece çalışma primlerine ilişkin yönetimle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çarşamba günü yerel saatle 22.00'de greve başlamıştı.

Kontrolörler, 10 Ekim'e kadar her gece 22.00-08.00 saatlerinde iş bırakacaklarını açıklamıştı.

Grev, uçuş programındaki bağlantılar nedeniyle ilan edilen saatlerin dışında yapılması planlanan seferleri de etkiliyor.

Havalimanı yönetimi, bir uçuşun iptal edilmesinin aynı uçakla gerçekleştirilecek dönüş seferinin de yapılamamasına yol açabildiğini belirtiyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#BELÇİKA #GREV

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Belçika'daki Charleroi havalimanında grev! Yarın 46 uçuşun iptal edilmesi bekleniyor
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