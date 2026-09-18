Hırvatistan’da 15 Batı Nil virüsü vakası!

Hırvatistan Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, ülkede Batı Nil virüsü kaynaklı ölüm olmadığı ancak vakaların geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede yılbaşından bu yana 15 Batı Nil virüsü vakasının tespit edildiği, hastalardan 10'unun virüse bağlı ciddi klinik semptomlar göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bahçe, avlu ve evlerin çevresinde sivrisineklerin üremesine elverişli durgun suların ortadan kaldırılması önerilen açıklamada, sivrisinek kovucu spreylerin kullanılması da tavsiye edildi.

Hırvatistan'da daha önce de yabani kuş ve kargalarda Batı Nil virüsüne rastlanmıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör