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Giriş Tarihi: 18.09.2026 11:37

İsveç'te askeri eğitim merkezinde patlama! 7 asker yaralandı

İsveç'in güneyindeki Karlsborg kentinde bulunan eğitim alanında meydana gelen patlamada 7 askeri personelin yaralandığı belirtildi. 5 yaralının yoğun bakımda tedavi altına alındığı ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

AA
İsveç’te askeri eğitim merkezinde patlama! 7 asker yaralandı
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İsveç Devlet Televizyonu SVT, Karlsborg yakınlarında bulunan askeri eğitim merkezinde yaşanan patlama sonucunda 7 askerin yaralandığı, 5'inin yoğun bakımda olduğu bilgisini paylaştı.

İsveç Silahlı Kuvvetlerinde görevli Mikael Agren, SVT'ye yaptığı açıklamada, atış poligonunda "iş kazası" yaşandığını belirterek olaya ilişkin fazla detay paylaşamayacağını söyledi.

5 YARALI YOĞUN BAKIMDA

Skaraborg Hastanesi yetkilisi de 5 yaralının yoğun bakımda tedavi altına alındığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek diğer 2 askerin ise hafif yaralı olduğunu ifade etti.

Hastane yetkilisi ayrıca, yaralılarda şarapnel parçaları tespit edildiğini aktardı.

Ulusal medya ise Karlsborg'daki eğitim alanında eski ve patlamamış mühimmatın bulunduğunu, olayın ardından yapılan acil yardım çağrısında patlama sesi duyulduğuna yönelik bilgi paylaşıldığını belirtti.

Polisin kazaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İSVEÇ

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İsveç'te askeri eğitim merkezinde patlama! 7 asker yaralandı
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