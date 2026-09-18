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Giriş Tarihi: 18.09.2026 16:58

İtalya'da 12 bölge için şiddetli yağış uyarısı!

İtalya'da etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle, aralarında Toskana ve Lombardiya'nın da bulunduğu 12 bölgede hava muhalefeti uyarısı yapıldı. Yetkililer, ani sel, su baskınları, şiddetli rüzgar ile yıldırım düşmelerine karşı yerel yönetimleri ve vatandaşları uyardı.

DHA
İtalya’da 12 bölge için şiddetli yağış uyarısı!
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İtalya Sivil Savunma Dairesi tarafından yapılan açıklamada; Toskana, Lombardiya, Campania, Lazio ve Sicilya'nın da aralarında bulunduğu 12 bölge için olumsuz hava koşulları uyarısı yayımlandı.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARININ EN SERT VURDUĞU YER FLORANSA

Yetkililer, ani sel, su baskınları, şiddetli rüzgar ile yıldırım düşmelerine karşı yerel yönetimleri ve vatandaşları uyardı. Olumsuz hava şartlarının en sert vurduğu kentlerden biri Toskana bölgesinin başkenti Floransa oldu. Kentte kısa sürede etkisini artıran yoğun sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken, tarihi yapılar ile Uffizi Galerisi gibi kentin simge müzelerinde su sızıntıları meydana geldi.

Ligurya, Emilia-Romagna ile Veneto bölgelerinde ise kuvvetli fırtına kara ve hava ulaşımını aksattı. Yetkililer, yağışın süreceğini belirterek riskli bölgelerde vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmeme ve dere yataklarından uzak durma çağrısında bulundu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İTALYA #YAĞIŞ

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İtalya'da 12 bölge için şiddetli yağış uyarısı!
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