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Giriş Tarihi: 20.09.2026 15:41

Fransa’da bir kaza ortalığı karıştırdı: Sokaklar savaş alanına döndü

Fransa’da bir alışveriş merkezi yakınında polisten kaçan motosikletlinin ağır yaralanması sonrası kasabada olaylar çıktı. Çöp konteynerleri ve otobüs duraklarının da yakıldığı olaylarda 1’i ağır 8 polis yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

AA Avrupa
Fransa’da bir kaza ortalığı karıştırdı: Sokaklar savaş alanına döndü
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Fransa basınında yer alan haberlere göre, dün gece saatlerinde Centre-Val de Loure vilayetine bağlı Indre-et-Loire bölgesindeki Saint-Pierre-des-Corps kasabasında bir alışveriş merkezi yakınlarında motosikletli genç, polisin "dur" ihtarına uymadı.

Polis ekiplerinin kullandığı araç, kovalamaca sırasında motosiklete çarptı.

Kazada motosikletli genç ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

14 ARAÇ ATEŞE VERİLDİ

Kazadan sonra polise tepki gösterenler, kasabada 14 aracı ateşe verdi.

Çöp konteynerleri ve otobüs duraklarının da yakıldığı olayları kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

Olaylarda 1'i ağır 8 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA

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Fransa’da bir kaza ortalığı karıştırdı: Sokaklar savaş alanına döndü
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