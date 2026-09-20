Fransa’da bir kaza ortalığı karıştırdı: Sokaklar savaş alanına döndü

14 ARAÇ ATEŞE VERİLDİ

Kazadan sonra polise tepki gösterenler, kasabada 14 aracı ateşe verdi.

Çöp konteynerleri ve otobüs duraklarının da yakıldığı olayları kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

Olaylarda 1'i ağır 8 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör