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Giriş Tarihi: 21.09.2026 16:30

Fransa’da korkutan kaza: Tren ile otomobil çarpıştı

Fransa’da Belderaud geçidinde yaşanan kazada otomobile çarpan tren büyük bir ulaşım aksamasına neden oldu. Toulouse ile Carcassonne arasındaki tren seferleri durdurulurken, SNCF ekipleri raylarda oluşan hasarı onarmak için çalışmalara başladı.

AA
Fransa’da korkutan kaza: Tren ile otomobil çarpıştı
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Fransa basınındaki haberlere göre Haute-Garonne vilayetine bağlı Belderaud geçidinde dün akşam saatlerinde Fransız demir yolu şirketi SNCF'ye ait tren otomobile çarptı.

Kazada otomobili kullanan kadın ağır yaralandı.

Kaza nedeniyle Haute-Garonne vilayetine bağlı Toulouse şehri ile Aude vilayetindeki Carcassonne arasındaki tren seferleri iki yönlü durduruldu.

SNCF'den yapılan açıklamada teknik ekiplerin raylardaki hasarı onarmak için çalıştıkları ve iki yönlü seferlere yarın sabahtan itibaren başlanacağı bildirildi.

Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA

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Fransa’da korkutan kaza: Tren ile otomobil çarpıştı
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