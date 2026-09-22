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Giriş Tarihi: 22.09.2026 15:29 Son Güncelleme: 22.09.2026 15:30

Belçika cezaevlerinde aşırı doluluk krizi büyüyor: 599 kişi yerde yatıyor

Belçika’daki cezaevlerinde aşırı doluluk krizi kritik seviyeye ulaştı. 10 bin 795 kişilik kapasiteye karşılık 13 bin 434 kişinin tutulduğu cezaevlerinde yüzlerce mahkum yataksız kalırken, sendikalar 25-26 Eylül’de 24 saatlik greve hazırlanıyor.

AA Avrupa
Belçika cezaevlerinde aşırı doluluk krizi büyüyor: 599 kişi yerde yatıyor
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Belçika resmi haber ajansı Belga'nın Kamu Hizmetleri Sendikası ACOD'un verilerine dayandırdığı haberine göre, ülkedeki cezaevlerinde 599 kişi yataksız kalırken, bu sayı bir haftada 55 kişi arttı.

Yerde yatanların 228'i Flaman, 214'ü Valon bölgesindeki cezaevlerinde, 157'si ise Brüksel'deki Haren Cezaevi'nde kalıyor.

ACV, ACOD ve VSOA sendikaları, aşırı doluluk, personel eksikliği, güvenlik ve altyapı sorunları nedeniyle 25-26 Eylül'de 24 saatlik greve gidecek.

Sendikalar, Adalet Bakanlığıyla yapılan görüşmelerde sorunlara yönelik yeterli ve somut önlemler alınmadığını savunuyor.

CEZAEVLERİNDE KAPASİTE YETERSİZ

Öte yandan İnsanlık Dışı Muamelenin Önlenmesine Yönelik Ulusal Mekanizma (NPM), Brüksel'deki iki geçici tutunma merkezinin birkaç saatlik alıkoyma için dahi uygun olmadığını açıkladı.

NPM, merkezlerde yeterli personel ve gözetim bulunmadığını, içme suyuna erişim sağlanamadığını ve tutulan kişilere yemek verilmesinin garanti edilemediğini belirtti.

Belçika'da toplam kapasitesi 10 bin 795 olan cezaevlerinde 13 bin 434 kişi bulunuyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#BELÇİKA

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Belçika cezaevlerinde aşırı doluluk krizi büyüyor: 599 kişi yerde yatıyor
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