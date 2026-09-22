Belçika cezaevlerinde aşırı doluluk krizi büyüyor: 599 kişi yerde yatıyor

CEZAEVLERİNDE KAPASİTE YETERSİZ

Öte yandan İnsanlık Dışı Muamelenin Önlenmesine Yönelik Ulusal Mekanizma (NPM), Brüksel'deki iki geçici tutunma merkezinin birkaç saatlik alıkoyma için dahi uygun olmadığını açıkladı.

NPM, merkezlerde yeterli personel ve gözetim bulunmadığını, içme suyuna erişim sağlanamadığını ve tutulan kişilere yemek verilmesinin garanti edilemediğini belirtti.

Belçika'da toplam kapasitesi 10 bin 795 olan cezaevlerinde 13 bin 434 kişi bulunuyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör