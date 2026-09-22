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Giriş Tarihi: 22.09.2026 15:59

Fransa’da raylarda korkunç kaza: Trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Fransa’da SNCF’ye ait trenin bir kadına çarpması sonucu can kaybı yaşandı. Kazanın ardından iki ayrı hatta seferler çift yönlü olarak aksarken, bazı seferler iptal edildi.

AA
Fransa’da raylarda korkunç kaza: Trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Fransa basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Auvergne-Rhones-Alpes vilayetine bağlı Grenoble şehrinde sabah saatlerinde Fransız demir yolu şirketi SNCF'ye ait tren bir kadına çarptı.

Kazada kadın hayatını kaybederken, tren seferlerinde aksamalar yaşandı.

SNCF'den yapılan açıklamada, kaza nedeniyle Lyon-Grenoble ve Grenoble-Valence hattında tren seferlerinde çift yönlü olarak aksamalar ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Kazanın nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA

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Fransa’da raylarda korkunç kaza: Trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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