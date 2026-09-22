Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Polonya’da kanlı saldırı son anda engellendi: Okul ve camiyi hedef alacaktı
Giriş Tarihi: 22.09.2026 15:39

Polonya’da kanlı saldırı son anda engellendi: Okul ve camiyi hedef alacaktı

Polonya İç Güvenlik Ajansı, aralarında okul ve caminin bulunduğu noktalara yönelik kitlesel saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen 17 yaşındaki şüpheliyi yakaladı. Şüpheli hakkında terör suçları işlemek amacıyla kurulmuş organize suç örgütüne katılmak, Nazi ve faşist ideolojiyi yayma ve çok sayıda kişiyi öldürmeye hazırlanma suçlamaları yöneltildi.

AA Avrupa
Polonya’da kanlı saldırı son anda engellendi: Okul ve camiyi hedef alacaktı
  • ABONE OL

Polonya'da Nazi ideolojisine hayran olduğu belirtilen 17 yaşındaki bir genç, aralarında okul ve caminin de bulunduğu hedeflere yönelik, çok sayıda kişinin öldürülebileceği kitlesel terör saldırısı planladığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Polonya Adalet Bakanı Waldemar Zurek, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, faşizm, nefret ve kanlı saldırı planlanmasına hiçbir şekilde hoşgörü gösterilmeyeceğini belirtti.

Zurek, "Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW), savcılıkla iş birliği içinde aralarında bir okul ve caminin de bulunduğu yerlere yönelik kitlesel bir terör saldırısı hazırlayan Pawel G'yi gözaltına aldı. Evinde silah, patlayıcı maddeler ve Nazi sembolleri ele geçirildi. Mahkeme, savcılığın talebi üzerine geçici tutuklama kararı verdi." bilgilerini verdi.

Polonyalıların güvenliğine el kaldıranların hukukun tüm sertliğiyle karşı karşıya kalacağını ifade eden Zurek, güvenliğin toplumun temelini oluşturduğunu vurguladı.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ülkedeki gizlilik yasaları nedeniyle Pawel G. olarak tanımlanan 17 yaşındaki şüpheli hakkında, terör suçları işlemek amacıyla kurulmuş organize suç örgütüne katılmak, Nazi ve faşist ideolojiyi yaymak ve terör saldırısında çok sayıda kişiyi öldürmeye hazırlanmak dahil üç suçlama yöneltildi.

Mahkeme, şüphelinin 3 ay süreyle tutuklu yargılanmasına karar verdi. Suçlama kapsamında 15 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#POLONYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Polonya’da kanlı saldırı son anda engellendi: Okul ve camiyi hedef alacaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA