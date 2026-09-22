Polonya’da kanlı saldırı son anda engellendi: Okul ve camiyi hedef alacaktı

Polonya'da Nazi ideolojisine hayran olduğu belirtilen 17 yaşındaki bir genç, aralarında okul ve caminin de bulunduğu hedeflere yönelik, çok sayıda kişinin öldürülebileceği kitlesel terör saldırısı planladığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Polonya Adalet Bakanı Waldemar Zurek, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, faşizm, nefret ve kanlı saldırı planlanmasına hiçbir şekilde hoşgörü gösterilmeyeceğini belirtti.

Zurek, "Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW), savcılıkla iş birliği içinde aralarında bir okul ve caminin de bulunduğu yerlere yönelik kitlesel bir terör saldırısı hazırlayan Pawel G'yi gözaltına aldı. Evinde silah, patlayıcı maddeler ve Nazi sembolleri ele geçirildi. Mahkeme, savcılığın talebi üzerine geçici tutuklama kararı verdi." bilgilerini verdi.

Polonyalıların güvenliğine el kaldıranların hukukun tüm sertliğiyle karşı karşıya kalacağını ifade eden Zurek, güvenliğin toplumun temelini oluşturduğunu vurguladı.