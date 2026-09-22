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Giriş Tarihi: 22.09.2026 15:54

Yunanistan’da dolandırıcılara karşı sert önlem: Tek tuşla polis devreye girecek

Yunanistan’da özellikle yaşlıları hedef alan telefon dolandırıcılıklarının artması üzerine yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Adalet Bakanı Yorgos Floridis, şüpheli dolandırıcılık girişimlerinde polisin tek tuşla uyarılmasını sağlayacak teknik çözüm üzerinde çalışıldığını ve cezaların artırılmasının planlandığını açıkladı.

AA
Yunanistan’da dolandırıcılara karşı sert önlem: Tek tuşla polis devreye girecek
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Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis, Yunan Devlet Televizyonu ERT'e yaptığı açıklamada, Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis ile birlikte telefon dolandırıcılıklarına ilişkin yeni bir düzenleme için iş birliği yaptıklarını aktardı.

Floridis, son zamanlarda özellikle yaşlı kişilere yönelik dolandırıcılık vakalarında artış olduğuna dikkati çekerek, yaşlıların dolandırılmasına yönelik girişimlerde polisin tek tuşla uyarılabileceği teknik bir çözüm arayışında olduklarını belirtti.

Bu uygulamanın kullanımı için yaş aralığının da belirleneceğini ifade eden Floridis, bu tür dolandırıcılıklarda verilen cezaların artırılmasını planladıklarını ve ağırlaştırılmış cezanın da bu kapsamda değerlendirildiğini kaydetti.

Yunanistan'da insanların telefonla aranarak, kişisel bilgileri de kullanılmak suretiyle çeşitli bahanelerle nakit para, altın ve diğer değerli eşyalarını vermeye ikna edildiği vakalar, son zamanlarda Yunanistan gündeminde sık sık yer aldı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#YUNANİSTAN

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Yunanistan’da dolandırıcılara karşı sert önlem: Tek tuşla polis devreye girecek
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