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Giriş Tarihi: 23.09.2026 15:28

Avrupa’nın uzay planında kritik açık: Fırlatma kapasitesi yetersiz

AB Komisyonu, önümüzdeki 10 yılda dünya genelinde yaklaşık 50 bin uydunun uzaya gönderilmesinin beklendiğini ancak mevcut fırlatma imkanlarının bu talebi karşılamakta yetersiz kaldığını açıkladı. Avrupa’nın Galileo, Copernicus ve IRIS² programları için 2034’e kadar 62 fırlatmaya ihtiyaç duyduğu bildirildi.

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AA Avrupa
Avrupa’nın uzay planında kritik açık: Fırlatma kapasitesi yetersiz
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, Brüksel'de düzenlenen 2. AB Uzaya Erişim Konferansı'nda yaptığı konuşmada, gelecek 10 yılda dünya genelinde yaklaşık 50 bin uydunun uzaya gönderilmesinin beklendiğini, fırlatma imkanlarının ise bu talebin gerisinde kaldığını belirtti.

AB'nin uydu navigasyon sistemi Galileo, dünya gözlem programı Copernicus ve güvenli uydu iletişim ağı IRIS² gibi projeleri için 2034'e kadar 62 fırlatmaya ihtiyaç duyacağını kaydeden Kubilius, "Bu açığı kapatmalıyız. Avrupa'nın uzay programları, savunması ve güvenliği buna bağlı." dedi.

Avrupa'nın uzaya bağımsız erişimini sağlamanın en önemli hedefleri olduğunu vurgulayan Kubilius, yabancı roketlere bağımlı kalmamaları gerektiğini ifade etti.

Kubilius, Avrupa'daki fırlatma tesisleri ile üretim ve test merkezlerini ziyaret ederek kapasiteyi artırmanın yollarını değerlendireceğini, gelecek yıl da uzaya erişime ilişkin eylem planı sunmayı hedeflediğini söyledi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#AB KOMİSYONU #AVRUPA BİRLİĞİ #AVRUPA #BRÜKSEL

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Avrupa’nın uzay planında kritik açık: Fırlatma kapasitesi yetersiz
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