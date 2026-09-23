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Giriş Tarihi: 23.09.2026 15:37

Charleroi Havalimanı'nda grev sona mı eriyor? Kontrolörler müzakere masasına oturacak

Belçika’da hava trafik kontrolörlerinin bir haftadır sürdürdüğü grev, yönetimle yapılacak görüşmeler öncesinde geçici olarak durduruldu. Sendika temsilcileri, Charleroi Havalimanı’ndaki gece çalışma primleri anlaşmazlığını arabulucu eşliğinde çözmek için müzakere masasına oturacak.

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AA Avrupa
Charleroi Havalimanı’nda grev sona mı eriyor? Kontrolörler müzakere masasına oturacak
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Belga ajansının haberine göre, Belçika'da hava trafik kontrol kuruluşu Skeyes yönetimi ile sendika temsilcileri arasında Charleroi Havalimanı'ndaki kontrolörlerin gece çalışma primine ilişkin müzakerelere başlanacak.

Sendika temsilcileri, görüşmelerin sakin bir ortamda arabulucu eşliğinde yürütülebilmesi için bir haftadır devam eden grevi askıya aldı.

HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ GREVE BAŞLAMIŞTI

Ülkenin hava seyrüsefer hizmeti sağlayıcısı Skeyes bünyesindeki hava trafik kontrolörleri, gece çalışma primlerine ilişkin yönetimle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 16 Eylül Çarşamba günü yerel saatle 22.00'de greve başlamıştı.

Kontrolörler, 10 Ekim'e kadar her gün 22.00-08.00 saatlerinde iş bırakacaklarını açıklamıştı. Grev nedeniyle havalimanına iniş ve kalkış yapacak çok sayıda uçuş her gün iptal ediliyordu.

Kontrolörler, gece çalışma primlerinin artırılmasını talep ediyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#BELÇİKA

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Charleroi Havalimanı'nda grev sona mı eriyor? Kontrolörler müzakere masasına oturacak
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