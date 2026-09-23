Charleroi Havalimanı’nda grev sona mı eriyor? Kontrolörler müzakere masasına oturacak

Belga ajansının haberine göre, Belçika'da hava trafik kontrol kuruluşu Skeyes yönetimi ile sendika temsilcileri arasında Charleroi Havalimanı'ndaki kontrolörlerin gece çalışma primine ilişkin müzakerelere başlanacak.

Sendika temsilcileri, görüşmelerin sakin bir ortamda arabulucu eşliğinde yürütülebilmesi için bir haftadır devam eden grevi askıya aldı.