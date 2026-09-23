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Giriş Tarihi: 23.09.2026 17:01

Fransa’dan 80 milyon avroluk yapay zeka planı!

Fransa’da hükümet, şirketlerin ve çalışanların kullanımı artan yapay zeka teknolojilerine uyum sağlamalarını hızlandırmaya yönelik 80 milyon avroluk destek planı açıkladı.

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AA
Fransa’dan 80 milyon avroluk yapay zeka planı!
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Fransa Çalışma Bakanlığı, Fransız işletmelerin, işçilerin ve iş arayanların hayatın her alanını etkilemeye başlayan yapay zekaya adaptasyonunu güçlendirmek için harekete geçti.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ FRANSIZ İŞLETMELER BU TEKNOLOJİLERE ENTEGRE EDİLECEK

Bakanlığın 12 madde halinde açıkladığı 80 milyon avroluk plan ile özellikle küçük ve orta ölçekli Fransız işletmelerin bu teknolojilere entegre edilmesi hedefleniyor.

Ayrıca plan Fransız çalışanlar arasında da yapay zeka kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik eylemler içeriyor.

Plan kapsamında bakanlık siber güvenlik gibi alanlarda yapay zeka kullanımını etkin kılmak için faaliyet gösteren kurumlara ek ödenek ayrılmasının yanı sıra işe alımlarda da yapay zeka destekli programların kullanılmasını amaçlıyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#FRANSA #YAPAY ZEKA

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Fransa’dan 80 milyon avroluk yapay zeka planı!
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