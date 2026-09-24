Fransa’da tarım krizi sokağa taştı

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Korsika Adası'nın farklı şehirlerinde yüzlerce çiftçi, traktörleriyle valilik binalarının önünü kapattı.

Bu yaz rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar ve kuraklığın yanı sıra artan akaryakıt fiyatlarıyla da zor durumda olan tarım sektörü için hükümetin sağladığı yardımların yetersizliğinden şikayet eden çiftçilerin eylemine okullar da destek verdi.

Adadaki çok sayıda okulda çiftçilere yapılan yardımların ve sektörel koşulların iyileştirilmesi için eylem yapıldı.