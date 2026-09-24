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Giriş Tarihi: 24.09.2026 16:38

Fransa’da tarım krizi sokağa taştı

Korsika Adası’nın farklı kentlerinde yüzlerce çiftçi, artan maliyetler ve zorlu hava koşulları nedeniyle sokağa çıktı. Traktörleriyle valilik binalarının önünü kapatan çiftçilere çok sayıda okuldan da destek geldi.

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AA Avrupa
Fransa’da tarım krizi sokağa taştı
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Fransa basınında yer alan haberlere göre, Korsika Adası'nın farklı şehirlerinde yüzlerce çiftçi, traktörleriyle valilik binalarının önünü kapattı.

Bu yaz rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar ve kuraklığın yanı sıra artan akaryakıt fiyatlarıyla da zor durumda olan tarım sektörü için hükümetin sağladığı yardımların yetersizliğinden şikayet eden çiftçilerin eylemine okullar da destek verdi.

Adadaki çok sayıda okulda çiftçilere yapılan yardımların ve sektörel koşulların iyileştirilmesi için eylem yapıldı.

FRANSA'DA TARIMSAL ÜRETİM SIKINTIYA GİRMİŞTİ

Fransa, bu yaz tarihinin en kurak ve sıcak dönemlerinden birini geçirirken bu durum tarımsal üretimi sıkıntıya sokmuştu.

Öte yandan çiftçiler, Orta Doğu'da yaşanan gerilimin enerji arzında yarattığı sıkıntı nedeniyle artan akaryakıt fiyatlarından da olumsuz etkilenmişti.

Hükümet, başta çiftçiler ve balıkçılar olmak üzere bazı gruplar için akaryakıt yardımları açıklamış ancak bu yardımlar yeterli bulunmamıştı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA

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Fransa’da tarım krizi sokağa taştı
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