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Giriş Tarihi: 24.09.2026 11:57 Son Güncelleme: 24.09.2026 11:58

Gazze'yle ilgili nefret söyleminde bulundu: Fransa'da öğretmene hapis cezası

Fransa'da savcılık, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'yle ilgili nefret söyleminde bulunan öğretmen, edebiyatçı ve köşe yazarı kadın hakkında 8 ay ertelenmiş hapis cezası ve para cezası talep etti.

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AA
Gazze’yle ilgili nefret söyleminde bulundu: Fransa’da öğretmene hapis cezası
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Liberation gazetesinin haberine göre, Paris Savcılığı, 2025 yılında bir televizyon yayınında Gazze'deki sivillere yönelik ifadeleri nedeniyle nefret söyleminde bulunmak ve insanlığa karşı suç propagandası yapmaktan yargılanan öğretmen, edebiyatçı ve köşe yazarı Barbara Lefebvre hakkında 8 ay ertelenmiş hapis cezası ve 4 bin avro para cezası istedi.

"GAZZE'NİN BOŞALTILMASI GEREKTİĞİNİ" SÖYLEMİŞTİ

Fransız öğretmen Lefebvre, 20 Şubat 2025'te İsrail merkezli İ24 kanalında katıldığı bir programda "Gazze'deki sivillerin de Hamas kadar sorumlu olduğunu ve Gazze'nin boşaltılması gerektiğini" söylemişti.

Müslüman karşıtı söylemleriyle bilinen Lefebvre, Fransa'daki başörtüsü tartışmalarında da ayrılıkçı ifadeler kullanmıştı.

Paris Ceza Mahkemesi, Lefebvre hakkındaki kararını 13 Kasım'da açıklayacak.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#FRANSA #GAZZE #İSRAİL #FİLİSTİN

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Gazze'yle ilgili nefret söyleminde bulundu: Fransa'da öğretmene hapis cezası
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