Hollanda’da Batı Nil virüsü kaynaklı can kaybı 5’e yükseldi

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nden (RIVM) yapılan açıklamada, 17 Eylül'deki son güncellemeden bu yana 16 kişide daha Batı Nil virüsü tespit edildiği ve 1 kişinin daha hayatını kaybettiği ifade edildi.

Buna göre, bu yıl söz konusu virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e, toplam vaka sayısı 44'e yükseldi.

Yeni hastaların tamamı, virüsü enfekte bir sivrisineğin ısırmasıyla kaptı.

Vakaların 23'ü Güney Hollanda, 10'u Utrecht, 4'ü Kuzey Hollanda, 4'ü Kuzey Brabant, 2'si Gelderland ve 1'i Overijssel'de görüldü.

Geçen yıl Batı Nil virüsü vakası görülmeyen ülkede, geçen hafta 88 atta ve 100 kuşta daha virüs tespit edilmişti.

Böylece bu yıl virüs görülen at sayısı 136'ya, kuş sayısı 171'e ulaşmıştı.