30 adımda bebek beslenmesi

İLK 6 AY ANNE SÜTÜ

1 Öncelikle her annenin sütü kendi bebeğine özeldir. Yani bir annenin sütünün bebeğinin gelişimini engelleme ihtimali söz konusu değildir.

2 Bebeğiniz doğduğunda ilk hafta sütün rengi ve kıvamı farklı olur. Eski inanışlarda ilk gelen süt bebeklere asla içirilmezmiş; sütün renginden dolayı bebeği zehirleyebileceğinden korkulurmuş. Oysa annenin ilk sütünün yapısında bebeğin bağışıklığını güçlendirecek, hastalıklara,

enfeksiyonlara yakalanmasını engelleyecek faydalı içerikler yer alır.

3 Sütün yapısı ilk hafta boyunca ilerleyen zamanlara kıyasla protein içeriği biraz daha yüksek bir yapıda olur. Yeni anneler "neden sütüm bembeyaz değil, böyle yoğun kıvamlı" diye endişeye kapılabilirler. Bu tamamen doğal bir durumdur.

4 Doğru emzirme pozisyonu bulunduğu anda bebek rahatlıkla emme refleksini başlatacaktır. Önemli olan aerola denilen memenin kahverengi kısmının bebeğin ağzına gelmesi ve meme ucunun bebeğin damağına değmesidir. Sonrasında emmeye başlayacaktır.

5 Emme esnasında bebeğin soluk almasını engelleyecek pozisyonlardan kaçının. Gerekirse hemşireden tekrar tekrar yardım alın.

6 Bu dönemde bebeğin midesi ancak bir ceviz büyüklüğündedir. Bu nedenle ilk aylar anneler bebeklerini sık sık emzirmeye özen göstermelidir. Bebek uzun süreli uyuyakalırsa yanağına hafif hafif dokunarak uyandırılmalı ve mutlaka emzirilmelidir.

7 Anne sütünün artması için sağlıklı beslenmek ve bol su içmek çok önemlidir. Yaygın kanının aksine tatlılardan, şerbetlerden kaçınmak gerekir. Aşırı şeker tüketimi bebeğin değil, annenin kilo almasına sebep olur.

8 Bebeğe ilk 6 ay sadece anne sütü verilmelidir. Ek gıdalara mecbur kalınmadıkça 6. aydan önce başlanmamalıdır. 9 İlk 6 aylık süreçte bebeğe su vermeye gerek yoktur. Hastalık halleri dışında anne sütü bebeğin su ihtiyacını da karşılar. Bebeğe su verilmesi gerekiyorsa mutlaka kaynayıp ılıtılan su verilmelidir.

10 Bebekler biberonla daha kolay emdikleri için özellikle erken dönemde biberonla tanışmaları onları anne memesinden uzaklaştırır. İlk 6 ay bebeğinizi emzirmeye özen gösterin.

11 Eğer sütünüz gelmiyorsa doktorunuza danışarak bebeğinize uygun mamayı belirleyin.



6-12 AY: EK GIDAYA BAŞLAMA ZAMANI

12 Annenin yeterli sütü varsa bebek öncelikli olarak anne sütüyle beslenmeli; eğer anne sütü yetersizse mama ile beslemeye devam edilmelidir.

13 6. ay sonrası anne sütü veya mamayla birlikte bebeğin ek gıdaya geçiş süreci başlamalıdır.

14 Bebek ek gıdalarla yavaş yavaş tanıştırılmalıdır; önce çay kaşığı ile tattırılıp sonraki hafta miktar 1 yemek kaşığına çıkarılabilir. Bebeğinizin tatma ve alışma döneminde olduğunu unutmadan ek gıdaları azar azar arttırarak vermeye özen gösterin.

15 Bebek verilen gıdayı sevmediyse besleme konusunda zorlanmamalıdır. Farklı gıdalar denenebilir. Gıdalar tel süzgeçte ezilerek hafif pütürlü halde verilmelidir.

16 Altıncı aydan itibaren meyve püresi olarak elma ve şeftali deneyebilirsiniz. Püre için cam rende kullanılmalı ve gıdalar hafif pütürlü bırakılmalı; bebeğin çiğneme ve ağız içinde besini kullanmasına fırsat verilmelidir.

17 Sebze çorbası yaparken alerji anlamında daha az etki gösteren kabak, patates ve havuç kullanılabilir.

18 Yapılan çorbaya ilk yıl boyunca tuz ve baharat koymayın. Alerjen etki gösterebilir.

19 Ev yoğurdu mayalamak yoğurt açısından en sağlıklı alternatiftir.



7. AY BESLENME

20 Altıncı ayda önerilen gıdalara ek olarak 1/8 oranında yumurta sarısı bebeğe verilebilir. Yumurtanın

sarısı gün aşırı verilmeli ve miktarı yavaş yavaş artırılmalıdır.

21 Yumurtanın beyazı alerjen etki gösterebileceği için 1 yaşına kadar denenmemelidir.

22 Bebeğe verilen gıdalar alerjen bir etki yaratıyorsa 20 gün ara verilmelidir. Sonrasında aynı gıda çok miktarda verilip alerjen etkinin tekrarlayıp

tekrarlamadığına bakılır. Bebekte alerjen etkiler yine görülüyorsa doktora başvurulmalıdır.

23 Bu dönem yoğurda pekmez karıştırabilirsiniz. Pekmezin doğal olmasına ve şeker içermemesine özellikle dikkat edilmelidir.

24 Kırmızı et, tavuk veya balık eti de budönemde yavaş yavaş denenebilir. Kırmızı etin az yağlı olmasına özen gösterilmelidir; köfte yapılacaksa iki kez çektirilip yağı daha da azaltılabilir.

25 Bebeğe bu dönem ekmek içi, pirinç, pirinç unlu gıdalar verilebilir. Muhallebi yaparken şeker eklememeye özen gösterilmeli, gerekirse tatlandırmak için pekmez tercih edilmelidir.

26 Bal alerjen yapıya sahip olduğu için bebeklere 1 yaşından önce verilmesi tavsiye edilmez.



8. AY BESLENME

27 Anne sütü veya mamaya ek olarak pütürlü hale getirilen sebze yemekleri ya da sebze çorbaları tercih edilebilir.

28 Bu ay kuru baklagiller çorba halinde veya püre halinde yedirilebilir.

12. AY BESLENME

29 Bir yaşından itibaren bebeğin ailesiyle aynı sofraya oturması ve aynı yemekleri yemesi hem sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması hem de ailesiyle daha iyi iletişim kurması açısından önemlidir.

30 Bebeklerin masada yemek yeme alışkanlığı kazanmaya başladığı bu dönemde oyalamak için bile olsa ellerine telefon, tablet verilmemeli; bebek yavaş yavaş sofra kültürüyle tanıştırılmalıdır.