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Bu problem !

İlk 7 yaşın için kritik dönem olduğunu ve edilmezse ileri yaşta tedavisinin olmadığını biliyor musunuz? asla kendi kendisine ve zamanla düzelmez. Görme duyusu doğduktan sonra gelişmeye devam eder ve gelişimini 5-7 yaşlarında tamamlar. Şaşılık gibi tembelliğine yol açan tüm hastalıkların erken teşhisi çocuğun gelişimi için hayati önem taşır

Giriş Tarihi: 27.11.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 14:59
Bu problem 7 yaşına kadar tedavi edilmeli!

Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Dundar, hakkında bilgiler verdi…

Şaşılık () objektif olarak, uzaktaki bir cisme baktığında görme eksenlerinin normal paralelliğinin bozulmuş olması halidir. Subjektif olarak ise şaşılık, hastanın bir gözünün foveası (gözün en net gördüğü bölge) ile cisme bakarken diğer gözünde görüntünün fovea dışında bir başka noktaya düşmesi sonucu çift görmeden () yakınması ya da çift görmemek için beynin kayan gözdeki görüntüyü baskılaması veya yeni koşullara adapte olmasıdır. Kısaca şaşılık, bir göz düz bakarken diğerinin içe, dışa, yukarı veya aşağıya bakmasıdır.

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Bu problem 7 yaşına kadar tedavi edilmeli!
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