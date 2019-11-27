Bu problem 7 yaşına kadar tedavi edilmeli!

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Dundar, şaşılık hakkında bilgiler verdi…

Şaşılık (göz kayması) objektif olarak, uzaktaki bir cisme baktığında görme eksenlerinin normal paralelliğinin bozulmuş olması halidir. Subjektif olarak ise şaşılık, hastanın bir gözünün foveası (gözün en net gördüğü bölge) ile cisme bakarken diğer gözünde görüntünün fovea dışında bir başka noktaya düşmesi sonucu çift görmeden (diplopi) yakınması ya da çift görmemek için beynin kayan gözdeki görüntüyü baskılaması veya yeni koşullara adapte olmasıdır. Kısaca şaşılık, bir göz düz bakarken diğerinin içe, dışa, yukarı veya aşağıya bakmasıdır.