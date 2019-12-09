Ölü doğum nedir, neden olur? Ölü doğum engellenebilir mi?

Ölü doğum tabiri 20. gebelik haftasının ardından anne karnında ölen bebekler için kullanılmaktadır. Ortalama 200 hamilelikte bir rastlanır. 20 haftadan önce anne karnında ölüm olması durumunda ise düşük olarak adlandırılır.

Anne adayının yaşının 35'ten fazla olması, ilk gebeliğinin olması, sigara kullanması, çok fazla kiloya sahip olması, 2 veya daha fazla bebek beklenmesi, daha önce yapılan ölü doğumlar, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, guatr ya da böbrek hastalıkları gibi hastalıkları ölü doğum yapma riskini artırabilen faktörlerdendir.

ÖLÜ DOĞUMUN SEBEPLERİ NELERDİR?

Annenin ölü doğum yapmasında hem anneden, hem de bebekten kaynaklı nedenler olabilir. Bazı durumlarda gebeliğin neden anne karnında öldüğü açıklanamaz. Yaklaşık 5 ölü doğumdan 1'inde görülen bu durum, sebebi açıklanamayan ölü doğumlar şeklinde adlandırılır.

Bilinen sebepler ise şu şekilde sıralanabilir: Hamilelik esnasında geçirilen enfeksiyonlar ve kanama, preeklampsi ve tansiyon yüksekliği, dekolman plasenta (bebeğin eşinin ayrılması), annede diyabet, annenin yaralanması, kaza geçirmesi veya travma, sepsis, ikizden ikize transfüzyon sendromu, kordon sarkması, kordon sıkışması veya düğümlenmesi kan uyuşmazlığı, bebekte doğumsal (konjenital) anomalilere rastlanması, bebekte kromozomal (genetik) anomaliler olması, gelişme geriliği, erken doğum ve suların zamanından önce gelmesi.

ÖLÜ DOĞUM ENGELLENEBİLİR Mİ?

Tehlikeli olan hamilelikleri, daha dikkatli takip edip bebeği tam olarak bozulmadan ve canlı iken doğurtarak bu ölüm oranı azaltılabilir. Yeni teknolojilerle birlikte, hastanelerin yeni doğan ve prematüre servislerinde bebekleri hayata bağlama oranları, her geçen gün daha fazla yükselmektedir.

Riskli gebeliklerde gerekli testler ve ultrasononografik takipler kesinlikle ihmal edilmemelidir. Takip aralıkları kısaltılmalı ve gerekirse hastanede takibe devam edilmelidir. Ancak bu durumda dahi sürekli yapılan kontroller altında bile bebek anne karnında kaybedilebilir. Bebeğin anne karnında öldüğü fark edildiği an mutlaka, zaman kaybedilmeden, sezaryen ile ya da normal doğumla annenin karnından alınmalıdır. Bebeğin orada kalmaya devam etmesi durumunda bazı zehirli maddeler annenin kanına karışabilir.