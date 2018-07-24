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lerde genişlemesine dikkat!

Giriş Tarihi: 24.7.2018 11:23
Bebeklerde böbrek genişlemesine dikkat!

Toplumda “ genişlemesi” olarak adlandırılan, tıbbi adıyla hidronefroz hastalığı genellikle henüz anne karnındayken saptanıyor. Böbrek genişlemesi sorunu çoğunlukla ilerlemez veya kendiliğinden kaybolurken, bir kısmı ise ilerleyerek ciddi tablolara neden olabiliyor. Uzman Prof. Dr. Cem Akbal, anne karnında tanı konulmasının da böbrek hasarını önlemek için erken tedavi imkanı sağladığına dikkat çekerek, “Böbreğin tüm yapıları anne karnında 20. haftadan sonra incelenebiliyor. Böbrek genişlemesi tespit edilirse bebeğin doğumun ardından çocuk ürolojisi takibine girmesi çok önemli. Bu sayede ileride oluşabilecek böbrek fonksiyon kaybı gibi hayatı tehdit eden sorunların gelişmesi önlenebiliyor” diyor.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

genişlemelerinin çoğu anne karnında tespit edilirken, bir kısmı ise doğum sonrası ve çocukluk döneminde gelişen bazı belirtilerin ardından yapılan araştırmalar sonrasında saptanıyor. Prof. Dr. Cem Akbal aşağıda yer alan belirtilerde zaman kaybetmeden bir hekime başvurulmasının yaşamsal öneme sahip olduğunu söylüyor.

Yenidoğan ve ilk yıllarda,

Huzursuzluk,

Ateş,

Yeterli beslenememe,

Nedensiz ağlama krizleri,

İdrar yaparken ağlama, kötü kokulu idrar, idrardan kan gelmesi.

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Bebeklerde böbrek genişlemesine dikkat!
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