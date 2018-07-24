Bebeklerde böbrek genişlemesine dikkat!

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Böbrek genişlemelerinin çoğu anne karnında tespit edilirken, bir kısmı ise doğum sonrası ve çocukluk döneminde gelişen bazı belirtilerin ardından yapılan araştırmalar sonrasında saptanıyor. Prof. Dr. Cem Akbal aşağıda yer alan belirtilerde zaman kaybetmeden bir hekime başvurulmasının yaşamsal öneme sahip olduğunu söylüyor.

Yenidoğan ve ilk yıllarda,

Huzursuzluk,

Ateş,

Yeterli beslenememe,

Nedensiz ağlama krizleri,

İdrar yaparken ağlama, kötü kokulu idrar, idrardan kan gelmesi.