Anne gripken bebeğini emzirmeye devam edebilir mi?

Anne sütü bebeğin ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri içeriyor

Anne sütü, yenidoğan için eşsiz bir gıda ve beslenmedeki tek kaynaktır. Bebeğin tüm vücut sağlığı kadar ruh sağlığı için de büyük önem taşır. Benzersiz içeriği nedeniyle diğer sütlerden ayrılan anne sütünün doğumdan hemen sonra bebeğe verilmesi için annenin emzirmeye başlaması istenir. Bebekler ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelidir ve bu süreçte bebeğe asla ek gıda ya da su gibi takviye sıvılar verilmesine gerek yoktur. Çünkü anne sütünde D vitamini dışında bir bebeğin ihtiyacı olan her şey mevcuttur.