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gripken bebeğini ye devam edebilir mi?

Giriş Tarihi: 28.9.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 12:03
Anne gripken bebeğini emzirmeye devam edebilir mi?

Soğuk havaların kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı günlerde kış hastalıklarına yakalanan ve çocuk sayısında ciddi anlamda artış yaşanıyor. Okula ya da kreşe yeni başlayan büyük kardeşlerin bulunduğu evde eğer bir yenidoğan varsa her zamankinden daha özenli davranmak ve en önemlisi bebeği hastalıklardan korumak için k gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Seçil Sözen Çakır, "1-7 Ekim Emzirme Haftası" kapsamında emzirmenin hem hem de bebek sağlığı için önemi hakkında bilgi verdi.

Anne sütü bebeğin ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri içeriyor

sütü, yenidoğan için eşsiz bir gıda ve beslenmedeki tek kaynaktır. Bebeğin tüm vücut sağlığı kadar ruh sağlığı için de büyük önem taşır. Benzersiz içeriği nedeniyle diğer sütlerden ayrılan anne sütünün doğumdan hemen sonra bebeğe verilmesi için annenin ye başlaması istenir. ler ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelidir ve bu süreçte bebeğe asla ek gıda ya da su gibi takviye sıvılar verilmesine gerek yoktur. Çünkü anne sütünde D vitamini dışında bir bebeğin ihtiyacı olan her şey mevcuttur.

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Anne gripken bebeğini emzirmeye devam edebilir mi?
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