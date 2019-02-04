Bebekte gaz sancısının sebepleri nelerdir? Bebeğin gazı nasıl çıkarılır?

BEBEĞİNİZ NEDEN GAZ SANCISI ÇEKİYOR?
- Bebeklerin dünyaya tam olarak gelişmemiş bir mide-bağırsak sistemi ile gelmesi gaz sancılarının ana nedeni olarak bilinir.
- Gaz sancıları genelde bebekler 2-3 haftalıkken başlar, 4-6. haftalarda daha da sıklaşır ve 3. aydan sonra yavaş yavaş azalır.
- Hafif ya da şiddetli karın ağrısıyla ağlayan bebeğinizin ağlama esnasında daha fazla hava yutması, sancısının şiddetini arttırır.
- Doğum esnasında yaşanan birtakım zorluklar da bebeğinizin gaz sancısı yaşamasına neden olabilir.
- Sizin yaşadığınız olumsuz duygular bebeğinizin gaz problemini tetikleyebilir.
- Endişelenmeyin, gaz sancısı bebeğinize zarar vermez ancak verdiği fiziksel ağrı nedeniyle onu rahatsız ve huzursuz eder.
- Eğer emzirdiğinizde bebeğiniz hala ağlıyorsa gazı olduğu için ağlıyor olabilir.
- Bebekler ilk aylarda sık ağladıkları için ne için ağladığını anlamak biraz zor olabilir. Siz aç olduğu için ağlıyor sanabilirsiniz ama belki de gaz sancısından dolayı ağlıyordur.
BEBEĞİNİZİN GAZ SANCISI ÇEKTİĞİNİ NASIL ANLARSINIZ?
- Bebeğiniz ayaklarını karnına doğru çekerek ağlıyorsa
- Emmek istediği halde kısa bir süre sonra huzursuz olup emmeyi bırakıyorsa
- Emdikten sonra sakinleşmiyorsa
- Karnı sert ve şiş görünüyorsa gaz sancısı yaşıyor olabilir.
GAZ SANCISININ ARTMASINA NELER NEDEN OLABİLİR?
- Ek gıdaya erken başlanması
- Düzensiz beslenme
- Yetersiz ya da aşırı sıvı tüketimi
- Şekerli su verilmesi
- Nişastalı gıdalarla çok erken aylarda tanışma
- Bebeğinize beslenme yoluyla temas eden iyice temizlenmemiş ürünler (şişe, kaşık, vb)
- Altının uzun süre ıslak kalması
- Bulunduğu ortamın aşırı sıcak veya soğuk olması
- Bebeğin kundaklanması veya uzun süre aynı konumda yatırılması
GAZ SANCISI ÇEKEN BEBEĞİNİZİ NASIL SAKİNLEŞTİREBİLİRSİNİZ?
- Bebeğinizi sakinleştirmek için önce sizin sakin olmanız gerekir.
- Bebeğinizin kendini güvende hissetmesi ve sizin sıcaklığınızı hissetmesi acısını hafifletecektir.
- Ona sarılarak karnınızın üstüne yatırabilirsiniz ve ninni söyleyebilirsiniz.
- Kucağınızda sallayabilirsiniz.
- Bebek arabasında ileri geri hareket ettirebilirsiniz.
- Karnına ılık havlu koyabilirsiniz.