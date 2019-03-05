Bebekler yeni besinlerle ne zaman tanışmalıdır?

Pek çok bebek, 4-6 aylık olana kadar ek besinlere ihtiyaç duymaz. Bebekler o zamana kadar anne sütü ya da biberon maması ile beslendikleri için yutmayı bile bilemezler. Bebeklere verilen ilk besinin mutlaka yumuşak olması gerekir. Mamalar mikser ile çekilip yumuşak hale getirildikten sonra verilmelidir. Birkaç ay sonra tel süzgeçten geçirilen ve sonra da çatalla ezilen mamalar verilmelidir. Alerjik durumları tespit etmek için bebeği besinlerle teker teker tanıştırmak en doğrusudur. Böylece ona dokunan besinler kolaylıkla tespit edilebilir.

BEBEĞİN BESLENMESİNDE ŞU SIRAYA UYULMALIDIR:

1. SEBZELER: Ek besinlere kabak, havuç gibi turuncu renkli sebzelerle başlanmalıdır. Birçok bebek için 6. aydan önce hazmı zor olduğundan mısır daha sonraları verilmelidir.

2. MEYVELER: İlk olarak elma ve armut ile başlanmalıdır.

3. ET: Tavuk ve hindi eti 7. aydan itibaren, kırmızı et 9. aydan itibaren verilmelidir.

4. DENİZ ÜRÜNLERİ: Alerji riski yüksek olduğundan deniz ürünlerine 1 yaşından sonra başlanmalıdır.

BUNLARA DİKKAT EDİN!

• Yeni besinlere teker teker ve 3-4 gün boyunca başka yeni bir besin verilmeyecek şekilde başlanmalıdır. Her yeni besin ile birlikte ishal, döküntü veya kusma gibi alerjik belirtilerin olup olmadığı gözlenmelidir. Bunlardan herhangi biri görüldüğü anda, kuşkulanılan yiyecek diyetten çıkarılmalı ve çocuk doktoruna danışılmalıdır. Bebeğe tekrar verilmemelidir.

• Birçok beslenme uzmanı meyveden önce sebze verilmesini önerir. Böylece meyvenin tatlı olan lezzetine alışıp sebzeyi reddetmesi engellenmiş olunur.

• Ek besinlere başladıktan sonra 2-3 ay içinde bebeğin diyeti anne sütü veya hazır mama, tahıl ürünleri, sebzeler, etler ve meyvelerden oluşmalıdır.

• Alerjiye sebep olduğundan, yumurtaya en son başlanır. Yumurta haftada en fazla 3 kez verilmelidir.

• Meyve suları, özellikle çok verildikleri takdirde dışkıyı asidik yapar ve cildi tahriş edebilir. Bu da acı veren bir pişiğe yol açabilir. Bebeğin altını olabildiğince açık tutup havalandırmak ve koruyucu pomatlar kullanmak, pişiği genellikle iyileştirir. Bir süre için meyve ve meyve sularını azaltmak yararlı olabilir.

• Bebeğe 1 yaşından önce bal verilmemelidir.

• Bebek başını çevirdiğinde veya mamaya ilgisiz göründüğünde beslenme kesilmelidir.

• Tahıl ürünleri ve diğer yiyecekler için bebek kaşığı kullanılmalıdır.

• Tahıl ürünleri biberona koyulmamalıdır.

• 1. yaş gününe kadar inek sütü verilmemelidir.

• Bebeğin mamasına tuz veya şeker konulmamalıdır.

• Hazır mama veriliyorsa etiketleri okunmalı, tuz ve şeker eklenmiş mamalardan kaçınılmalıdır.

• Bebeğe sebze ve meyve vermeye başlanırken, haftada sadece tek bir besin eklenmelidir. • Tatlı, şekerleme, kola, gazoz, meyve özlü içecekler ve tatlandırılmış tahıl ürünlerinden kaçınılmalıdır. • Hazır besinler verilmemeli ve bebeğin beslenmesi ile ilgili sorun olduğunda doktora danışılmalıdır.