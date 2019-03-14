Çemen otu tohumunun faydaları nelerdir? Çemen otu tohumu anne sütünü arttırır mı?

Jinekolojik problemlerin tedavisi için doğal çözüm olarak önerilen çemen otu tohumu, anne sütünü arttırmaya yardımcıdır. Emzirme dönemindeki bir annenin sütünün çoğalması için düzenli olarak 2 hafta boyunca çemen otu tohumu tüketmesi gerekir. Düzensiz tüketilmesiyle fayda görülemeyeceğini vurgulayan uzmanlar, çemen otu tohumunun herkeste aynı etkiyi oluşturmadığını da öne sürüyor.

ÇEMEN OTU TOHUMU SÜTÜ NASIL ARTTIRIYOR?

Sağlık açısından da oldukça yararlı olan bu tohumun içindeki steroidal yapılar, süt üretimini destekliyor ve hormon sentezini arttırıyor. Hatta yapılan bazı araştırmalar, çemen otu tohumu tüketen bir annenin 3- 4 saatte bir emzirebilecek kadar bol sütün üretildiğini gösterilmişti.

Bunun dışında annenin yaşadığı ruhsal sorunlar süt kesilmesinde büyük rol oynarken çemen otu tohumunun da sakinleştirici etkisi ile süt üretimini olumlu etkilediği görülmüştür. Bebek için gerekli olan vitamin, mineral, kalsiyum ve demir çemen otu tohumunda da fazlasıyla bulunuyor.

SÜT ARTTIRMAK İÇİN ÇEMEN OTU TOHUMU NASIL KULLANILMALI?

2 hafta boyunca sabah ve akşam olmak üzere her gün 1 tatlı kaşığı kadar tüketilmesi önerilen tohum, isteğe bağlı çorbaya ya da bala katılabilir. Düzenli kullanım halinde sütünüzün arttığını görebilirsiniz.

HER ANNE ÇEMEN OTU TOHUMU TÜKETEBİLİR Mİ?

Kan şekerini düşürücü etkisiyle diyabet annelerin tüketimi şeker seviyesini daha fazla düşüreceğinden dolayı kullanılmaması gerekir. Ayrıca vücuttan dışarı atılan tüm sıvı şekillerinde (terleme ve idrar) kötü koku oluşabilir. Bu nedenle doktorunuza sormadan çemen otu tohumunu tüketmemenizi öneririz.