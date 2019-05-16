Bebeklerde diş çıkarmaya ne iyi gelir?

Bebeğiniz her zamankinden daha fazla huysuzluk çıkarıyor ve sürekli ağlıyorsa, dile getiremediği bir sıkıntısı var demektir. Bu durum nedensiz bir şeymiş gibi görünse de başta kolik sancısı, acıkma, diş çıkarma ve birtakım sağlık problemlerinden kaynaklanıyor olabilir. Hem anne ve babalar hemde bebekler için oldukça sıkıntılı bir dönemin başı olan diş çıkarma süreci salya, yüksek ateş ve yemek yiyememe gibi belirtilerle kendini gösterir. Dişlerin ağızda yeni yeni çıkmaya başlamasıyla görülebilecek olan bu belirtilere yönelik gerekli müdahaleler yapılmalıdır.

Dişin patladığı günden 4 gün önce başlayan ateşlenme dişin ilk çıktığı gün baya yükselebilir ve giderek üçüncü güne kadar azalır. Toplamda 20 tane süt dişin bulunduğu evre her bebekte aynı zamanda ve aynı belirtilerle ortaya çıkmaz. Bebeğin dişleri en erken 3 aylık ile 5-6 aydan sonra kendini gösterse de aslında anne karnındayken oluşmaya başlamıştır. Çene kemiğinin yarılmasıyla ağızda görülmeye başlanan dişler, 15-18. aylara kadar uzayabilir. Bebeklerde genelde ilk patlayan dişler alttaki ön dişlerdir, daha sonra üst ön dişler çıkarak 3 yaşına kadar 20 tane süt diş çıkmış olur.

Bilinmelidir ki dişi erken dönemde çıkan bebeğin büyüme açısından gelişimi diğer bebeklere göre daha hızlı değildir. Sadece genetik farklılıktan dolayı erken ya da geç diş çıkmaya başlamıştır.

Bebeğinizin dişlerinde kızarık bir görüntü, hafifi şişlik ve ağrıdan dolayı ağlama gibi durumlar görülebilir. Tüm bu belirtiler dişin diş etini yararak çıkarmaya başladığını gösterir.

BEBEKLERDE EN BELİRGİN DİŞ ÇIKARMA İŞARETLERİ

- Ağızda fazlaca görülen salya,

- Kulakta kaşınma,

- Önüne geleni ısırma ya da çiğnemeye çalışma,

- İştah azalması ya da süt emememe,

- Uyku sorunları,

- Sürekli kucağa gelme isteği diş çıkarma dönemindeki yaygın belirtilerdendir.

BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMAYA NE İYİ GELİR?

1. SOĞUK MENDİL ÇİĞNETİN

Islak ya da soğuk mendili buzdolabında 30 dakika beklettikten sonra çiğnemesi için bebeğinizin ağzına koyun. Dişine gelecek soğuk bez, ferahlama hissi verecek ve ağrı ile şişliği yok edecektir.

2. DİŞ ETİ KAŞIYICILARI KULLANIN

Bebekler için en işe yarar malzemelerden birisi de diş eti kaşıyıcılarıdır. Kaşıyıcıları buzdolabında bekletirseniz masaj etkisi daha da artacaktır. İçi sıvıyla dolu olan diş eti kaşıyıcılarını çiğneme gereksiniminden dolayı bebeğiniz delebileceği için ağzına akıtabilir. Bu yüzden sıvı diş eti kaşıyıcılarını tercih etmeyiniz.

3. PARMAK GIDA VERİN

Bebeğinizin parmağıyla kavrayabileceği faydalı sebze ve meyveleri ek gıda dönemine başladığınızda verebilirsiniz.

4. DİŞ ETİ JEL VE PUDRALARI KULLANIN

Bebek ürünleri arasında yer alarak satılan diş jellerinin pek çoğu, problemli bölgede sakinlik hissi oluşturacak lokal anestezikler ve bölgede mikrop ürememesini engelleyen temizleyicileri barındırır.

DİŞ ÇIKARAN BEBEKLER İÇİN KOLAY MAMA TARİFİ

Malzemeler:

- 1 çay bardağı süt

- Bebe bisküvisi

- Labne peyniri

- Ceviz ve fındık karışımı

- Bal

Hazırlanışı:

İlk olarak sütü cezvede biraz ısıtalım. Süt ısınana kadar boş bir kasenin içerisine yaklaşık 10 adet bebek bisküvisi atalım. Daha sonra bisküvilerin üzerine bir miktar labne peyniri ekleyelim. Ceviz ve fındık ikilisini ilave ederek bir tatlı kaşığı bal dökelim.

Kaynattığımız sütü karışımın üzerine ekleyelim. Daha sonra tatlı kaşığı yardımıyla malzemeleri kase içerisinde ezelim. NOT: 1 yaşındaki bebeklerin tüketebileceği bir tariftir. Bebeğiniz 1 yaşından küçükse içerisinde bal olduğundan dolayı bu tarifi uygulamayınız.