Başarılı Emzirme Nasıl Olmalıdır? Emzirirken bunlara dikkat!

EN ÖNEMLİSİ TUTMA ŞEKLİ

Emzirme sırasında annenin önem vermesi gereken ilk durum, bebeğini en doğru biçimde tutma şeklidir. Anne ve bebek ne kadar iyi emzirme pozisyonu alırsa, meme uçları da o kadar sağlıklı olur ve bebek, en etkin biçimde beslenebilir.

Hassas meme uçları konusu annelerin ortak sorunudur. Emzirmek için düzgün bir şekilde pozisyon almak, hassas meme ucu problemlerinin birçoğunun çözülmesine de yardım eder. Anne ve bebek emzirme konusunda tecrübe kazandıkça, emzirme pozisyonlarında da değişmeler yaşanıyor. Annenin rahat olduğu, bebeğin ise başarılı bir şekilde emdiği her an, hangi pozisyon uygunsa onun kullanılması öneriliyor.

Unutulmaması gereken konu ise, bu pozisyonların hepsinde bebeğin meme ucu hizasına getirilmesi gerekiyor. Bebeğin üzerine eğilmek; sırt ağrılarına, boyun-omuz zorlanmasına ya da meme uçlarının zedelenmesine sebep olabiliyor. Anneler duygusal açıdan emzirmeye hazırsa, sütleri genellikle yetmektedir. Bu konuda duyulacak endişe, sütün azalmasına neden olabilir. Doğumun hemen arkasından bebekle yakın temas çok önemlidir. Sık sık emzirerek sütün miktarı artırılabilir. Doğumdan hemen sonraki dönemde, bebek her istediğinde emzirilmelidir. Genellikle bu durum 2-3 saatte bir olmaktadır. Bebek 4-6 haftalık olduktan sonra bu süre biraz daha açılabilir.