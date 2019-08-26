Bebeklerde hıçkırık nasıl geçirilir?

Çoğu yeni doğan bebeği hıçkırır tutması normal bir durum olarak görülmektedir. Ancak geçmeyen hıçkırıklar ebeveynler açısından endişe verici olabilir. Hıçkırıkların ciddi bir sorun olmadığı doğru olsa da, kalıcı olmaması için neredeyse her zaman bir çözüm ararlar. Neyse ki, bebek hıçkırığını birkaç dakika içinde geçirmek için yıllar içinde çeşitli ipuçları paylaşılmıştır.

SİNİR SİSTEMİNİN GELİŞMEMİŞ OLMASI

Bebekler "gelişmemiş" bir sindirim sistemine sahiptir ve bunun sonucu olarak da bazı semptomlar ve rahatsızlık hissine karşı daha hassastırlar. Sindirim bozuklukları genellikle diyaframı aşırı uyardığından, hıçkırıkları açıklayan diğer nedenler şunlardır:

Bebeğiniz süt emerken mideye hava girmesi ve midenin gerilmesi.



Bebeğin meme ucunu yakalamada zorluk yaşaması ve bunun da havanın içeri kaçmasına neden olması.



Bebeğin fizyolojisi için uygun olmayan şekillerde emzikler kullanmak.



Çok büyük veya çok küçük delikli biberon ağızları.



Bebeğin yemek yerken uygunsuz şekilde tutulması.



Gastroözofageal reflü.



Anksiyete veya duygusal stres.



Mide ve vücut ısısındaki değişiklikler.



Bebeğinizi en az bir kez ağzından gaz çıkarmış olduğundan emin olmadan, "erken" yatırmak.



Uygunsuz yiyecekleri bebeğin diyetine eklemek.

BEBEĞİN HIÇKIRMASI NASIL GEÇER?

Emzirmenin çalışma sistemi, yeni doğan bebeklerde hıçkırıkların ortaya çıkması ile çok ilgilidir. Bu nedenle, annenin bebeği, bebek sakinken ve çok aç değilken beslemesi önemlidir. Bu şekilde, bebeğiniz daha yavaş yiyecek ve çok fazla hava yutmayacaktır.

Bebek yemek yediğinde hıçkırık tutarsa, ilk adım pozisyonunu değiştirmek ve ağzından gaz çıkarmasını sağlamak için kucağınıza almak ve onu rahatlatmaya çalışmak olacaktır. En iyisi, emzirmeye geri dönmeden önce hıçkırığın gitmesini beklemektir.

Bebek çok hızlı yemek yediği zaman, birkaç dakika durup sonra yeniden başlamak en iyisidir. Amaç bebeğinizin yemek yerken hava yutmamasını sağlamaktır.

Yemeğini bitirdikten sonra, fazla havadan kurtulmak için bebeğinizi dikey pozisyonda tutmanız tavsiye edilir.

Sıcaklık değişimlerinin de hıçkırığa neden olabileceğini göz önünde bulundurarak, bebeğinizi sıcak tutmak ve daha az esintili bir ortama geçmek önemlidir.