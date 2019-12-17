Otizm hakkında bilinmesi gerekenler

OTİZMLİ ÇOCUKLARDA BELİRTİ VE SEMPTOMLAR

Otizm belirtileri çocuklarda 10 - 12 aylıkken başlar 3 yaşına kadar belirginleşerek devam eder. Otizmli çocuklardaki belirtiler genel olarak şunlardır:

Bozuk iletişim becerileri

Göz teması zorluğu

Kol çırpma, başa vurma veya bir nesneyi tekrar tekrar döndürme gibi tekrarlanan davranışlar ve etkinlikler

Katı davranış ve değişim ve geçişlerde zorluk

Dar ilgi alanları ve aktiviteler

Tutulmak ya da sarılmak istememek

OTİZMİN SEBEPLERİ

Günümüzde hala otizmin sebepleri tam olarak bilinmiyor. Ancak otizmin genetik ve çevresel faktörlerin birleşiminden etkilenen birçok alt türü olduğu biliniyor. Otizm bir spektrum bozukluğu olduğu için, otizmi olan her insanın kendine özgü güçlü yönleri ve zorlukları vardır. Otizmi olan kişilerin öğrenme, düşünme ve problem çözme yolları çok iyiden çok kötüye kadar değişebilir. Yani otizmli çocuklar en zor şeyleri büyük bir yetenekle çözebilirken bazen en basit şeyleri yaparken bile zorlanabilirler.

Otizmin gelişimini etkileyebilecek çeşitli faktörler vardır ve buna genellikle duyusal hassasiyetler ve gastrointestinal (GI) bozukluklar, nöbetler veya uyku bozuklukları gibi tıbbi sorunların yanı sıra anksiyete, depresyon ve dikkat sorunları gibi zihinsel sağlık sorunları da eşlik edebilir.

OTİZMLİ ÇOCUKLARIN TEDAVİSİ

Çocuk gelişimi uzmanları, otizmi olan bir çocuğun tanı konulduktan hemen sonra tedavi görmesi gerektiği konusunda hemfikirdir.

Otizm tedavisinde davranışşal ve iletişimsel tedavi tekniklerinden faydalanılabilir. Özellikle erken müdahalede bu tedaviler ile oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilir. Bu tür eğitimsel ve davranışsal tedaviler otizm belirtilerini - sosyal etkileşimi, iletişim problemlerini ve tekrar eden davranışları - engelleyebilir. Ayrıca, otizmi olan çocuğun okula gitme ve tipik etkinliklere katılma şansını artırabilir. Uygulamalı Davranış Analizi (ABA) bu tedavilerden biridir; olumlu davranışları teşvik eder ve olumsuz davranışları engeller. Konuşma terapisi, iletişim becerilerini geliştirir.

Doktorlar bazen otizmli çocuklarda depresyon, kaygı, nöbet veya hiperaktivite gibi başka semptomları varsa onları da tedavi edebilir.

OTİZMLİ ÇOCUK SAHİBİ AİLELER DESTEK ALMALI

Otizmi olan çocuğa sahip aileler de uzman ve psikolojik destek almalılar. Bu destekle hem yapmaları gerekeni, hem nasıl yapmaları gerektiğini hem de duygusal olarak nasıl mücadele edeceklerini öğrenebilirler. Çünkü otizmi olan çocukların günlük bakımı stresli olabilir. Ailenin çocuğunun yanı sıra kendine de dikkat etmesi gerekir. Hem kendisinin hem de çocuğun ihtiyacı olan desteğe ulaşmak için her türlü çabayı göstermelidir. Kendileri ve ilişkileri için zaman ayırmalı, düzenli gezmeli, sevilen aktivitelere vakit ayrılmalıdır.