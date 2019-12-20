Bebeklerde vitamin desteği nasıl olmalıdır?

1. K VİTAMİNİ:

Kanama ile ilişkili çok önemli bir vitamindir. Önemli pıhtılaşma maddelerinin vücutta oluşturulması için gereklidir. Bebek doğduğunda k vitamini düzeyi eksiktir. Anne sütünde de bu vitamin yetersizdir. Bebekler, kendi vitaminlerini ancak 1. haftadan sonra iyi beslenirse bağırsaklarından sentezleyebilirler. Bu yüzden özellikle ilk hafta doğumdan hemen sonra k vitamini iğnesi yapılması olmazsa olmaz bir durumdur. Yapılmadığında özellikle beyin kanamasına kadar gider ciddi bir tabloyla karşılaşma ihtimali ne yazık ki artmaktadır.

2. D VİTAMİNİ:

Bebekler bu vitamin açısından ne yazık ki şanssız. Hem kendi depoları , hem de anne sütündeki miktar yetersiz. Annede D vitamini eksikliği de varsa sütteki miktar iyice azalıyor. Bu nedenle doğumdan hemen sonra başlanması gereken bir diğer vitamin D vitaminidir. Özellikle sağlıklı kemik gelişimi açısından çok önemli olan kalsiyum ve fosfor dengesinin oluşmasını sağlar. Çok hızlı büyüme dönemi olan ilk 2 yaşta özellikle çok gereklidir.

Bunun yanı sıra son dönem çalışmalar göstermiş ki D vitamini sadece vitamin değil bir hormondur. Özellikle bağışıklık sisteminin tam çalışmasında çok önemli rolü vardır. Bu sayede enfeksiyonları da önlemektedir. Özellikle çok sık hasta olan bebek ve çocuklarda mutlaka D vitamini düzeyi kontrol edilmelidir.

3. DEMİR :

Aslında bir vitamin değildir ama bebeklerin özellikle kullanması gereken bir takviyedir. Erken doğan Bebeklerde 2. aydan itibaren, zamanında doğan bebeklerde 4. aydan itibaren başlanmalıdır. Yapılan kontrollerde düzeyi yetersiz ise dozu artırılarak en az 1 yaşına kadar kullanılmalıdır. Eksikliği kansızlık dediğimiz duruma yol açarak iştahsızlık, büyüme ve gelişme geriliği, halsizlik, huzursuzluk, sık hasta olma, cilt ve saç döküntüleri yapar. Hızlı büyüme döneminde mutlaka eksiksiz takviye olarak verilmelidir.

4. OMEGA -3:

Beyinde nöron gelişimi ve göz gelişiminde çok önemli olduğu gösterilen bir diğer gıda takviyesidir. Özellikle ilk 2 yaşta takviye olarak alması önemlidir. Ek gıda döneminde 8. aydan itibaren haftada 2 kez balık yemesi tavsiye edilir fakat özellikle çiftlik balıkları ve ülkemizdeki balıklarda düzeyi düşüktür. Soğuk deniz balıklarında (somon gibi) düzeyi yüksektir. Bu nedenle 6. aydan itibaren takviye olarak verilmesi yine sağlıklı beyin ve göz gibi nörolojik gelişim için önemlidir.