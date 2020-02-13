Biberon seçerken bu uyarılara dikkat!

Bilim insanları yaklaşık MÖ 1200'e tarihlenen Bronz Çağ'a ait çocuk mezarlarında, içinde hayvan sütü kalıntıları bulunan bir kap keşfetti. Bu kap bir bebeğin eline sığacak kadar küçük ve bebeğin emebileceği küçük bir emzik ağzı bulunuyor. Yeni keşif, bu çağda yaşayan tarih öncesi bebeklerin anne sütünden kesildiklerinde hayvan sütü içtiklerine dair ilk kanıt oldu.

BİBERONA NE ZAMAN BAŞLAMALI?

Doğumdan sonra annenin emzirmesi çok önemlidir ama sezeryan doğumların artışı ile maalesef anne sütünün gelmesi gecikmektedir ve mamalar hayatımıza daha çok girmeye başlamıştır. Eğer bebek adapte olursa kaşık, özel kaşık biberonlar, kadeh veya enjektörle öncelikle mutlaka denenmeli ve anne bir yandan da emzirmeye devam etmelidir. Böylelikle bebeğin klasik biberona alışması engellenmiş ve memeden emmede tembellik yapması önlenmiş olur. Bunun nedeni klasik biberonla beslenme bebek için daha kolay olduğundan memeden emmede bazı bebekler çok çabuk tembelliğe alışırlar bazı bebeklerde ise bu gözlenmez ve ikisini de beraber sağlıklı şekilde yürütebilir.

BİBERON ÇEŞİTLERİ

Şekil: En çok tercih edilen yuvarlak biberonlar ancak üçgen ve köşeli biberon çeşitleri de var. Köşeli biberonların kolay temizlenmediğinin köşelerinde kalıntı kalabildiğinin unutulmaması gerekir.

Malzeme:Cam, plastik ve kauçuk biberonlar şeklinde üç farklı seçenek bulunur.

Boyut bakımından kategorize edilir.

HANGİ BİBERON SEÇİLMELİ:

Biberon malzemesi olarak cam, daha çok önerilir. Cam biberonun plastik biberona göre avantajı malzemenin doğal olması ve daha hijyenik kullanım sunmasıdır. Isıdan etkilenerek form ya da yapısal olarak değişmez. Bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur.Temizlenmesi ve sterilizasyonu plastiğe göre daha kolaydır. Cam biberonlar önerilen bir seçenek olsa da bebeğin eline verirken yanında durulması ve biberonda çatlak olup olmadığının kontrol edilmesi önemlidir.

Ancak seyahatlerde ve gece beslenmesi sırasında oluşabilecek kazalar için güvenilir seçenekler tercih edilerek plastik biberon da kullanılabilir.

Bazı plastik biberonlar Bisfenol A (BPA) içeren polikarbonattan üretilir. BPA, biberonun içindeki sıvıya geçebilen, hormon sistemine zarar verici bir kimyasaldır. Biberonun ambalajındaki PC7 yazısı ya da geri dönüşüm üçgeni içindeki 7 rakamı, ürünün içeriğinde polikarbonat kullanıldığını gösterir. Ürünleri alırken mutlaka kontrol edilmelidir.

Antikolik (hava yutmayı engelleyen) biberon: Piyasada 2 çeşit bulunan bu biberonların seçimi aşırı kolikli (gazlı) bebeklerde çok faydalı olacaktır.

BİBERON EMZİĞİ NASIL OLMALIDIR?

-Anne göğsüne benzer geniş biberon emziği doğal kavrama etkisi oluşturduğu için tercih edilmelidir.

-Anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış yumuşak olmalıdır.

-Koliği ve rahatsızlığı azaltması için özel valfli olanlar seçilmelidir.

-Bebeğinizin kolayca kavramasına yardımcı olmak için düz yuvarlar yerine özel şekillendirilmiş olması önemlidir.

-Temizlemesi ve hazırlaması kolay olmalıdır.

- Bebeğin ayına göre büyüdükçe delik numarası uygun olan emzikle değiştirilmelidir.

-Çok kaynatmak yerine bulunabilirse sadece bunun için özel hazırlanmış biberon ısıtıcılar kullanılabilir

BİBERON TEMİZLİĞİ

Bulaşık makinesinde yıkanabilmekle beraber yine bunun için özel sterilizatörler ile daha sağlıklı temizleme yapılabilir. Biberon emzikleri içinde hazır fırçalar işimizi kolaylaştırır.