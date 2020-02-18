Bebeğiniz için en iyi 4 masaj türü...

CANLANDIRICI BEBEK MASAJI

Bir bebeğin kollarına ve bacaklarına masaj yapmak, düzgün motor gelişimini desteklemek için harika bir yoldur. Basit ve spesifik bir masaj yaparak bunu gerçekleştirebilirsiniz:

Masajın etkili olması için bebeği bir yatağın üzerine üzerine veya kendini rahat hissedeceği bir yere sırt üstü yatırın.Kollarındaki ve bacaklarındaki eklemlere ellerinizle saat yönünde hareketler yapın. Annenin de kendini rahat hissetmesi önemlidir. İsterseniz arka planda çalması için hafif bir müzik açabilirsiniz.

GAZ ÇIKARTAN MASAJ

Emzirirken veya biberonla beslenirken bebeklerin havayı içlerine çekmeleri yaygın olarak rastlanan bir şeydir. İçlerine çektikleri hava gaza dönüşür ve bu gazı çıkarmakta zorlanabilirler. Bu da rahatsızlığa yol açabilir. Hatta bu durum onları uyutmayacak bir noktaya bile gelebilir. Böyle bir durum olduğunda hafif bir masaj uygulayabilirsiniz:

Bebeğinizi bir yere sırt üstü koyun ve avuç içlerinizi göbek deliklerinin üzerine koyun.Sonra ellerinizi hafif hafif yukarı ve aşağı doğru oynatın. Bu masaj her defasında yavaş yavaş gazlarını çıkarmalarını sağlayacaktır.

KOLİK SORUNU YAŞAYAN BEBEKLER İÇİN MASAJ

Gaz gibi kolik denen vakalara da bebeklerde yaygın olarak rastlanır. Bağırsak bölgesini çevreleyen kasların kasılmasına kolik denir. Bu durum bebeğin vücudu tarafından üretilir. Böyle bir şey olduğunda bebek, hissettiği rahatsızlık nedeniyle ağlamaya başlar.

Yatıştırmak için bebeğinizi sırt üstü yatırın ve ellerinizi karnına koyun. Sonra saat yönünde küçük hareketler yapın. Bunun yanı sıra ellerinizin daha iyi kayması için bebek yağı veya bebek kremi de kullanabilirsiniz.

KABIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN MASAJ

Bazı bebeklerde, özellikle de süt yerine mamayla beslendiklerinde, erken yaştan itibaren kabızlık belirtileri görülür. Bebeğiniz böyle bir durumla karşılaştığında aşağıdaki masajı yaparak ona yardımcı olabilirsiniz:

Öncelikle bebeği sırt üstü yatağa veya bez değiştirme masasına yatırın. Sonra elinize az miktarda hafif sıcak yağ alın ve bir taraftan ötekine hareket ettirerek nazik bir şekilde karnına masaj yapın. Masajın merkezi, göbek deliğinden aşağıya kadar, karnın alt kısmı olmalıdır. Böylece iç organları özellikle de bağırsakları düzgün bir şekilde işlemeleri için aktif hale getirmiş olacaksınız. Kaynak: Pembenar