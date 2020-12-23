Bebeğinizi bırakın kendi yesin!

6.Aydan sonra bebeğinizin önüne beslenmesine uygun yiyecekleri koyun, bırakın kendi istediği gibi yesin.Bebekler önce dokunarak biraz oynarak sonra ağızlarına götürerek her şeyi keşfederler. Bebek için yiyecek de öyledir, keşfedilmesi gereken bir oyuncak gibidir. O nedenle annenin sabır göstermesi gerekir. Kesinlikle buradaki püf nokta annenin önce bebeğine güvenmesi ve kendini rahat hissetmesidir.

ONA İLK OLARAK YETERLİLİK DUYGUSUNU KAZANDIRACAK

Çocuğun kendi kendine yemek yeme becerisini erken dönemde kazanması, ona ilk olarak yeterlilik duygusu kazandıracaktır.Bebek kendi başına yemek yerse yediğinden lezzet alır, iştahı artar, karnı doyar, ince motor becerileri gelişir, sofraya herkesle birlikte oturmayı öğrenir en önemlisi anne baba ile olan çatışmaların önüne geçer.

TÜM BUNLARIN NEDENİ...

Yememek için inatlaşan, ağzında saatlerce lokma bekleten, telefonsuz tabletsiz yemek yemeyen, her yemeye kusur çıkaran, yediklerini kusan, her sofra zamanı gelmemek için bahaneler uyduran yüzlerce çocuk vardır. Tüm bunların nedeni maalesef bakım veren kişinin kaygılı ve koruyucu tutumudur. Ötelerden beri analarımızın uyguladığı bu yönteme şimdilerde BLW Yöntemi (Baby Led Weaning) deniyor.Ancak beslenmedeki inisiyatifi yetişkinden alıp bebeğe vermek çok daha doğrudur.