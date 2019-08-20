Haberler > Bebeğim ve Biz Haberleri > Çocuk Haberleri > Aşırı korunan çocuklar akranlarından geri kalıyorlar

Aşırı korunan çocuklar akranlarından geri kalıyorlar

Giriş Tarihi: 20.8.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 12:13
Aşırı korunan çocuklar akranlarından geri kalıyorlar

Aşırı koruyuculuk, ipek böceği misali çocuğun duygusal, sosyal, ruhsal ve fiziksel gelişimini sekteye uğratıyor. Bunun neticesinde yetişkin dönemde bazı zorluklar yaşıyor. Aşırı koruyucu anne-baba ile büyüyen çocuklar bağımsız hareket edemiyor, inisiyatif almayı ve karar vermeyi öğrenemiyorlar. Peki, bu aşırı ilgi ve koruma çocukta ne gibi sorunlar yaratıyor? Psikiyatri Uzmanı ve Psikoterapist Dr. Adnan Çoban tüm ayrıntılarıyla açıkladı.

Çok meşhur bir koza hikayesi vardır. Bir ipek böceğinin kozasından çıkmaya çalıştığını gören bir adam kozayı aralayıp sözde böceğin çıkmasına yardım etmiş ancak ipek böceği uçamamış çünkü kanatlarının uçacak kadar güçlenmesi o kozayı kendisinin açmasına bağlıymış.

Aşırı koruyuculuk, ipek böceği misali çocuğun duygusal, sosyal, ruhsal ve fiziksel gelişimini sekteye uğratıyor. Bunun neticesinde yetişkin dönemde bazı zorluklar yaşıyor. Aşırı koruyucu anne-baba ile büyüyen çocuklar bağımsız hareket edemiyor, inisiyatif almayı ve karar vermeyi öğrenemiyorlar. Ayrıca bağımlı bir kişilik yapısı geliştiriyorlar ve kendilerine olan güvenleri son derece düşük oluyor. Bütün bunlar çocukluk, ergenlik ya da erişkinlik dönemlerinde depresyon, kaygı bozukluğu, takıntı hastalığı gibi psikolojik sorun riskini artırıyor.

bebegimvebiz
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aşırı korunan çocuklar akranlarından geri kalıyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN