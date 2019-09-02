Şeker çikolata ve gofretle çocuğunuzun IQ’sunu düşürmeyin!

MARKET RAFLARINDAKİ HAZIR GIDALARDAN UZAK DURUN!

Doğada zihni açan herhangi mucize besin bulunmadığına dikkat çeken Dr. Ümit Aktaş, "Yapılan araştırmalar işlenmiş gıdalar, trans yağlar ve bol miktarda şekerle beslenen çocukların IQ seviyesinin sağlıklı beslenen çocuklara göre çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Çocuklarınızı market raflarındaki hazır gıdalardan uzak tutun!" diye uyarıyor.

GÜNE SAĞLIKLI KAHVALTIYLA BAŞLAYIN!

Evde yapılan sağlıklı bir kahvaltının çocukların gelişimindeki olumlu etkileri kadar başarılarında da aynı etkiye sahip olduğunu hatırlatan Dr. Ümit Aktaş; "Çocuklarınızı yeni doğan güne; tereyağı, yumurta, beyaz peynir, zeytin, mevsim salatası içeren kaliteli protein ve yağ kaynağı bir kahvaltı ile hazırlayın. Böylece, çocuğunuz B 12 ve D vitamini gibi önemli vitaminler ve mineraller açısından zengin, dört dörtlük bir kahvaltı ile güne başlar. Beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyen şeker dalgalanmalarından korunarak, gün içinde dikkat dağınıklığı, konsantrasyon güçlüğü yaşamaz" dedi.

OMEGA 3 İLE BEYİN FONKSİYONLARINI GÜÇLENDİRİN!

Ceviz, badem, fındık gibi Omega 3 deposu sağlıklı kuruyemişler ile uskumru, sardalye, palamut, somon gibi balık çeşitlerinin çocukların konsantrasyon ve hafızalarını güçlendirici bir etkiye sahip olduğuna değinen Dr. Ümit Aktaş, "Omega 3, çocukların beyin fonksiyonlarının güçlenmesi için çok önemli bir şifa deposu! Çocuklarınızın beslenme biçiminde, Omega 3 içeren besinlere bolca yer verin. Okulda ağırlıklı olarak şeker içeren sağlıksız yiyecekler tüketmesine engel olun. Bunların yerine; ara öğünlerine kavrulmamış tuzsuz badem, fındık ya da ceviz koyun!"

KETEN TOHUMLU BAZLAMA TARİFİ

Malzemeler:

1 adet orta boy serbest gezen tavuk yumurtası

4 çorba kaşığı çekilmiş keten tohumu

1 çorba kaşığı su

1 fiske kaya tuzu

¼ çay kaşığı karbonat.

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri çırpın ve tavada pişirin

KONSANTRASYON ARTIRAN ÇAY TARİFİ

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı lavanta

1 tatlı kaşığı biberiye

bir tatlı kaşığı yeşil çay

Hazırlanışı:

Porselen ya da cam bir bardağa her bitkiden birer tatlı kaşığı koyun. Üstüne 250 cc kaynar su ekleyin. Ağzını kapatıp 10 dakika demlenmeye bırakın. Günde 3-4 fincan içebilirsiniz.