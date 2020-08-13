Psikolojisi sağlam çocuk yetiştirmenin sırrı...

Aslında bu sorunun cevabı çok basittir; psikolojik olarak dayanıklı insanlar yaşamda karşılarına çıkan güçlüklerde daha dayanıklıdır. Yani biz buna psikolojide "Psikolojik Sağlamlık" deriz. O halde bütün anne babaların en çok isteyeceği şeydir; psikolojik olarak sağlam çocuklar yetiştirmek ancak birçok anne baba bu konuda başarılı olamaz. Çünkü her konuda gözden kaçabilen ince ayrıntılar olduğu gibi çocuk eğitimindeki ince ayrıntı kritik zamanların olduğudur.

PSİKOLOJİK OLARAK SAĞLAM ÇOCUK YETİŞTİRMENİN SIRRI...

Psikolojik olarak sağlam çocuk yetiştirmenin sırrı; kritik zamanda çocuğunuza zorluklarla mücadele etmeyi öğretmenizdedir. Yani çocuğunuza çok erken yaşlarda vereceğiniz görev ve sorumluluklar, onu hayatın zorluklarına da hazırlayacak ve onu psikolojik olarak dayanıklı halde getirecektir. Ancak çocuğunuza vereceğiniz görev sorumluluklarda çocuğunuzun yaşı ve gelişimini de göz önünde bulundurmanız gerekir zira bu defa çocuğunuzun kaldıramayacağı fazla sorumluluklarla da çocuğunuzu istismar edebilirsiniz.

ÇOCUĞUNUZ HAYATTA HANGİ ZORLUKLA KARŞILAŞIRSA KARŞILAŞSIN...

Bir diğer konu da çocuğum zorluklarla baş etmeyi öğrensin derken yanlış tutumlarınızla çocuğunuzun ruh sağlığını olumsuz etkilemenizdir. Dolayısıyla gösterdiğiniz doğru ebeveyn tutumlarınız, ölçülü sevginiz, ilginiz çocuğunuzda olumlu benlik yapılanması oluşturur. Böylelikle çocuğunuz hayatta hangi zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın çevresini suçlamaz, kendini değersiz hissetmez, pes etmeden ve olumsuz etkilenmeden yaşama güçlü şekilde tutunmaya devam eder.