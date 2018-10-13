Normal doğum korkusu annenizden miras!

DOĞUM KORKUSUNUN SEBEBİ

Ebe ve Doğuma Hazırlık Uzmanı Pınar Mallı ise 'doğum korkusu' nedeniyle normal doğumdan uzaklaşıldığına dikkat çekerek ''Kadınların normal doğumdan korkmasının nedeni; Annelerinden, en yakınlarından onların duydukları hayal kırıklıkları ile dolu doğum hikayeleri, film ve dizilerde izlediği ürkütücü sahneler, forum sitelerinden takip ettiği kötü deneyimlere ilişkin paylaşımlar bulunuyor."diye konuştu.



Normal doğum sırasında bebeğin doğum yolundan ve vajenden geçerken annesindeki yararlı bakterilerle karşılaştığı için bağışıklık sisteminin uyarıldığını ve bebeklerin hastalıklara karşı daha dirençli olduğunu ifade eden Pınar Mallı, doğum korkusunu yenmek için gebe annelerine şu çağrıda bulundu; "Annelerin bilerek ya da bilmeyerek kızlarına aktardıkları doğum deneyimindeki olumsuz ifadeler nedeniyle normal doğumdan uzaklaşıldı. Normal doğumla ilgili algının değişmesi için doğumu olumlu cümlelerle anlatmak gerekli. Anneler, doğuma gidecek kızlarına kendi doğum hikayelerini korkunç cümlelerle anlatıyor. Gebe kızlarınızı korkutmayın! Bu olumsuz ifadelerin yerine, "Su gibi aksın. Bol bol hareket et, gebelik ve doğumla ilgili bol bol kitap oku" şeklinde iyi temennilerde bulunması normal doğuma ilginin yeniden artmasını katkıda bulunur."

EGZERSİZ YAPIN, BOL BOL OKUYUN

Ebe Pınar Mallı, kolay doğum için gebelere şu tavsiyelerde bulundu;

- Doğuma hazırlık için niyet etmek

- Eş desteğini sağlamak

- Egzersiz yapmak

- Doğumun doğallığına inanmak

- Bedenini tanımak

- Okumak

- Doğuma hazırlık kurslarına katılmak

- Doğum sürecinde gevşemiş ve hareketli kalmak