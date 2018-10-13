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korkusu annenizden miras!

Giriş Tarihi: 13.10.2018 16:51
Normal doğum korkusu annenizden miras!

Hepimiz ın artık anne ve bebek için faydalı olmadığını biliyoruz, ama yine de dan korkmaya devam ediyoruz değil mi? Ebe ve Doğuma Hazırlık Uzmanı Pınar Mallı ise sezaryen yerine normal doğumun artması için annelerin kendi doğum deneyimlerini kızlarına olumlu cümlelerle anlatması gerektiğini söyledi. Mallı, aile büyüklerine seslenerek 'Anneler gebeleri doğumla ilgili korkutmayın. Normal doğum çocuğun mikrobiyotası için çok önemli' dedi.

DOĞUM KORKUSUNUN SEBEBİ

Ebe ve Doğuma Hazırlık Uzmanı Pınar Mallı ise 'doğum korkusu' nedeniyle dan uzaklaşıldığına dikkat çekerek ''Kadınların normal doğumdan korkmasının nedeni; Annelerinden, en yakınlarından onların duydukları hayal kırıklıkları ile dolu doğum hikayeleri, film ve dizilerde izlediği ürkütücü sahneler, forum sitelerinden takip ettiği kötü deneyimlere ilişkin paylaşımlar bulunuyor."diye konuştu.


Normal doğum sırasında bebeğin doğum yolundan ve vajenden geçerken annesindeki yararlı bakterilerle karşılaştığı için bağışıklık sisteminin uyarıldığını ve bebeklerin hastalıklara karşı daha dirençli olduğunu ifade eden Pınar Mallı, doğum korkusunu yenmek için gebe annelerine şu çağrıda bulundu; "Annelerin bilerek ya da bilmeyerek kızlarına aktardıkları doğum deneyimindeki olumsuz ifadeler nedeniyle normal doğumdan uzaklaşıldı. Normal doğumla ilgili algının değişmesi için doğumu olumlu cümlelerle anlatmak gerekli. Anneler, doğuma gidecek kızlarına kendi doğum hikayelerini korkunç cümlelerle anlatıyor. Gebe kızlarınızı korkutmayın! Bu olumsuz ifadelerin yerine, "Su gibi aksın. Bol bol hareket et, gebelik ve doğumla ilgili bol bol kitap oku" şeklinde iyi temennilerde bulunması normal doğuma ilginin yeniden artmasını katkıda bulunur."

EGZERSİZ YAPIN, BOL BOL OKUYUN

Ebe Pınar Mallı, kolay doğum için gebelere şu tavsiyelerde bulundu;

- Doğuma hazırlık için niyet etmek
- Eş desteğini sağlamak
- Egzersiz yapmak
- Doğumun doğallığına inanmak
- Bedenini tanımak
- Okumak
- Doğuma hazırlık kurslarına katılmak
- Doğum sürecinde gevşemiş ve hareketli kalmak

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Normal doğum korkusu annenizden miras!
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