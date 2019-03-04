Gebelik döneminde anksiyete ve strese dikkat!

Stres ve anksiyete, günümüzde birçok insanın yaşadığı bir duygu durumu bozukluğu olarak karşımıza çıkıyor. Kadın-erkek, genç-yaşlı hemen hemen herkesi etkileyebilen bu durum, gebelik döneminde de kendini gösteriyor. Bu dönemde yoğun stres ve anksiyeteye maruz kalındığı takdirde anne ve anne karnında gelişmekte olan bebek de ciddi oranda etkilenebiliyor.

SAĞLIKLI BİR GELİŞİM ANNE KARNINDA BAŞLIYOR

Her bireyin gelişimi daha doğmadan önce anne karnında başlıyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, bebeğin henüz anne karnındayken, annenin yaşadığı tüm duygu durumlarından etkilendiğini ve bu duygu durumlarının bebeğin doğduktan sonraki psikolojisini etkilediğini söylüyor. Bununla birlikte, annenin yaşadığı stresin, bebeğin beyin gelişiminde de ciddi bir rol oynadığının altını çiziyor. Anne adayının yaşadığı stresin, çocukta daha sonra endişe, yavaş öğrenme ya da davranış sorunlarına neden olabileceğini belirten Pabuçcu, bu durumun mutlaka engellenmesi gerektiğini vurguluyor. Pabuççu'ya göre, anne karnındaki bebek için, annesinin fiziksel sağlığı kadar mental sağlığı da oldukça önemli.

BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLUYOR

Hamilelik sırasında stres altındaki annelerin çocuklarında birçok hastalığın meydana geldiği söyleyen Prof. Dr. Recai Pabuçcu, şu bilgileri veriyor: 'Yoğun stres altında geçirilen bir hamilelik dönemi, anneyi de çocuğu da ciddi oranda etkiler. Stres altındaki annelerin çocukları, çocukluk çağında astım ve alerjilere karşı duyarlı olabilir. Bunun yanında birçok çocukta, solunum yolu hastalığı ve gastroenterit gibi bulaşıcı hastalıklar görülebilir. Aynı zamanda hamilelik sırasında stres, çocuğun zihinsel ve billişsel yetilerini etkileyebilir. Hamilelik sırasında çok stresli olaylar yaşayan annelerin çocuklarının, çocukluk çağı boyunca davranışsal problemler geliştirme olasılığı daha yüksektir. Bu yüzden her anne adayının bu riskleri göz önüne alması, stres ve anksiyeteyi olabildiğince azaltması gerekmektedir.

DÜŞÜK RİSKİNE DİKKAT

Hamilelik döneminde yaşanan stresin fiziksel olarak da ciddi etkileri mevcut. Yoğun stres altında geçirilen bir hamilelik döneminde, anne adayının düşük yapma olasılığı oldukça yüksektir. Bununla birlikte stres ve anksiyete, bebeğin erken doğmasına da neden olabiliyor. Bu yüzden anne adayları fiziksel sağlığı kadar mental sağlığına da gerekli özeni göstermelidir. Sağlıklı bir doğumun gerçekleşmesi için mutlaka stres oluşturan durumlardan uzak durulmalı ve gerektiği durumlarda mutlaka bir uzmandan yardım alınmalıdır.