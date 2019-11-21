Gebelikte rahim büyümesi ne zaman olur?

Hamilelikten önce uterus bir portakal büyüklüğündedir ve karın alt kısmında, leğen kemiğinin derinliklerinde bulunur. Rahminiz hamilelik sırasında hızlı bir büyüme dönemine girer. Rahminizin hamilelik sırasında geçirdiği değişim, bir balonun şişirilme anı gibi düşünülebilir. Gebelik sürecinin ilk üç ayında rahim dokusunu genelde hissedemezsiniz. Yaklaşık 12 hafta hamileliği olan bir kadının rahmi, greyfurt büyüklüğündedir ve leğen kemiğinden dışarıya doğru çıkmaya ve fark edilmeye başlar ancak yinede leğen kemiği üst tarafıyla neredeyse aynı seviyededir. İkiz veya çoğul gebeliğiniz varsa rahminiz daha çabuk büyüme ve uzama eğilimindedir. Hekiminiz bu haftalarda göbek altında rahminizi hissedebilir.

20 haftalık gebe olduğunuzda rahminiz göbek deliği hizasına ulaşır. İkinci üç aylık dönemin sonunda ise 2 kg ağırlığındaki bir küçük kavun ya da papaya kadar olur ve artık leğen kemiğinin içine sığmaz ve hatta fazlaca taşarak dışarıdan net olarak belli olur. Bu periyodun sonunda rahmin tepe kısmı göbek ve göğüslerin arasında yer alacaktır. Rahminiz büyüdükçe, organlarınızın normal yerlerini değiştirir ve çevreye doğru iter. Bu durum çevresindeki kaslarda ve bağlarda gerginlik oluşturur ve bu da muhtemelen bazı ağrı ve sızılara neden olur, ancak meraklanmanıza gerek yok çünkü bunlar tamamen normaldir. Rahminizin baskısı göbeğinizin dışarı çıkmasına neden olabilir, ancak göbeğiniz doğumdan sonra normale dönecektir.

Ultrasonografinin yaygınlaşması ile terk edilmek üzere olsa da doktorunuz 18 ila 20 hafta arasında başlayarak kasık kemiğinizden rahminizin tepesine kadar olan mesafeyi santimetre cinsinden ölçebilir. Rahminizin tepesine fundus denir, bu yüzden ölçüme fundal yükseklik denir. Santimetre cinsinden bu sayı genellikle hamile olduğunuz hafta sayısını, veya iki santimetrelik sapmayla gebelik haftasını verir. Örneğin, eğer 32 santimetre ölçerseniz, o zaman yaklaşık 32 hafta hamile olmalısınız. Bu sizin ilk hamileliğiniz değilse, bu ölçümün biraz daha büyük olması gayet normal kabul edilir. Rahminiz doğum öncesi hekim ziyaretleriniz sırasında olması gereken boyutta ise, bu durumu hamileliğinizle ilgili birçok şeyin iyi gittiğinin bir işareti olarak kabul edebiliriz. Çok büyük veya çok küçük bir ölçüm olması durumunda, gebelikle ilgili bir sorun olabilir ya da ek bir test yapılması gerekebilir.

Üçüncü üç aylık dönemde, rahminizin büyüme dönemi biter, rahim bu sırada bir karpuzun büyüklüğüne ulaşmıştır. Doğum zamanına ulaştığınızda rahminiz kasık bölgesinden göğüs kafesinizin altına kadar uzanır. Doğum yapmaya hazırlanırken bebeğiniz leğen kemiğine doğru inecektir. Doğumdan sonra ise yavaş yavaş hamilelik öncesi boyutuna ve konumuna geri döner. Gebelik öncesi boyutuna geri dönmesi 6 hafta kadar sürer. Bu zorlu süreçte kafanızda oluşacak soru işaretlerini güven duyduğunuz bir hekime danışmalısınız.