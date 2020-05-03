Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Çankırı Haberleri D-100 karayolunda çökme

D-100 karayolunda çökme

İstanbul-Samsun D-100 karayolu üzerinde meydana gelen çökme sonrasında onarım çalışmaları başlatıldı.’nın Çerkeş ilçesinde D-100 karayolu üzerinde bir alanda çökme oluştu. Gece 03.30 sıralarında Samsun yönünde seyir eden bir sürücünün trafik ekiplerine durumu bildirmesi üzerine çökmenin yaşandığı alana çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekipler meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla yola uyarı levhaları asarken kısa süreli emniyet şeridinden sağlanan İstanbul-Samsun yönündeki ulaşım da ilçe merkezi üzerinden sağlandı. Her gün binlerce aracın kullandığı D-100 karayolunda korona virüs

Giriş Tarihi: 3.5.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 17:00 ABONE OL
D-100 karayolunda çökme
İstanbul-Samsun D-100 karayolu üzerinde meydana gelen çökme sonrasında onarım çalışmaları başlatıldı.
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde D-100 karayolu üzerinde bir alanda çökme oluştu. Gece 03.30 sıralarında Samsun yönünde seyir eden bir sürücünün trafik ekiplerine durumu bildirmesi üzerine çökmenin yaşandığı alana çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekipler meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla yola uyarı levhaları asarken kısa süreli emniyet şeridinden sağlanan İstanbul-Samsun yönündeki ulaşım da ilçe merkezi üzerinden sağlandı. Her gün binlerce aracın kullandığı D-100 karayolunda korona virüs dolayısıyla trafik akışının az olması olası bir facianın önüne geçti.
İlçe Trafik ekipleri çökmenin yaşandığı yerde önlem alırken, Karayolları ekipleri ise çalışmalara başladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
D-100 karayolunda çökme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA