10 yılda bir kasa dolusu şarkı biriktirdim

Bora Uzer
Türkiye'de soul, funk, RnB denince akla gelen ilk müzisyenlerden. Uzun yıllar yurtdışında yaşayan ve çalışan Uzer'in hiperaktif, ve neşeli hallerine alışığız. Oysa Uzer şimdi ondan beklenmeyecek derecede sakin bir albüm olan Benim Umrumda ile karşımıza çıkıyor. "Değişmeyen tek şey değişim, ben de değiştim diyen" müzisyen bugün, evli ve bir kız babası. Yegane öğretmeni kızı Raya'dan dünyanın kendi etrafında dönmediğini öğrenen Uzer'in bir de çağrısı var: "Hepimizin kalbi var, âşık oluyoruz. Kırılıyoruz. Bu güzellik içinde birbirimizi kucaklamalıyız."
- Mimikleriniz, sahnedeki hareketleriniz çok seviliyor. Nedir bu enerjinin kaynağı?
- Sevgi. Yaptığım işi çok seviyorum. Aşığım. Sevginin olduğu yerde saygı da oluyor, titizlik de... Bir de hiperaktif bir insanım. Çocukluktan beri hep öyleyim.
- 10 sene sonra yeni albüm çıkartıyorsunuz. Neden beklediniz?
- İnsanlara anlatacağım hikayeleri toplamam zaman aldı. Son 10 senede hem ülke, hem de dünya genelinde ciddi şeyler yaşadık. Dünya kaynıyor, ben de olup bitenlere sanatçı olarak kayıtsız kalamıyorum. Zaten sanatçı dediğin incedir, naziktir, herkesten farklı görür çevresini. Olup bitenleri kendi süzgecimden geçirmek zaman aldı. Bu süre içinde albüm yapmadım ama üretmekten de asla vazgeçmedim. Kenan Doğulu
ve MFÖ'yle çalıştım. Hugh Jackman
'la sahneye çıktım. Elimde bir kasa şarkı var.
- Bu son albümünüz müzik yolculuğunuzda nerede duruyor?
- Bu çok sakin bir albüm. İnsanların benden beklediği gibi hiper bir albüm değil. Bu olgunluk, yaşımın geçmesiyle de alakalı olabilir, gördüğüm, yaşadığım şeylerle de... Çok samimi, tamamen akustik bir albüm. Beni, tarzımı sevenler şaşıracak ama bu çok iyi bir şey. Değişmeyen tek şey değişim. Ben de değiştim. Hem de daha iyiye doğru. Eskiden albüm dinlerdik. Şimdi tek şarkılık paylaşımlar içindeyiz. Bu albümün tıpkı bir film ya da roman gibi anlatacağı bir şey var.
BİZ BİR BÜTÜNÜZ
- Albümün adı Benim Umrumda. Neden?
- Hiper gözüksem de, yüzüm
gülse de ben de bu ülkede yaşayan
bir insanım. İnsanların sadece dış
görünüşlerine bakılarak ayrımcılığa
uğraması benim umrumda.
Biz bir bütünüz. Bir bütün olarak
el ele, mutlu yaşamak istiyorum.
Herkesle, her şekilde... Bunun
için çaba göstermemiz lazım. Önyargılıyız.
Oysa insan her türlü
giyinebilir, her türlü hissedebilir.
Hepimizin bir kalbi var, hepimiz
âşık oluyoruz. Hepimiz kırılıyoruz.
Bu güzellik içinde birbirimizi
kucaklamamız lazım. Yaşananlara
bakınca, "Biz niye birbirimize sarılmıyoruz?"
diyorum. Bunların
hepsi benim umrumda. Burası benim
ülkem. Her ne kadar yabancı
ülkelerin müziklerini hatmetmiş
olsam da ben bir Türküm.
- İlk klibinizi Her Şey Bu Anda'ya çektiniz. Klipte yine tanıdıklarınız mı oynuyor?
- Kliplerde arkadaşlarım olsun
istiyorum. Her klibimde kardeşim
ya da karım vardır. Gidip tanımadığım,
havalı bir klip kadınıyla aşk
yaşıyormuş gibi gözükmek istemem.
Samimiyet önemli.
HAYATTAKİ TEK ÖĞRETMENİM KIZIM
- "Milyar parçalık bir puzzle'ın içerisinde tek bir parça olduğunuzu düşünürseniz, yerinizi bulduğunuz zamanki huzur, şu an içimde hissettiğim" diyorsunuz. Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz bu aralar?
- O kadar güzel bir dönemindeyim ki... Tek amacım bunu korumak. Sahip olmadığım bir şeyin hayalini kurmuyorum. Edindiğim dostlarımı, saygıyı, sevgiyi korumak tek amacım. Eskiden arızalıydım. Ufak tefek şeyler huzurumu bozuyordu. Artık buna izin vermiyorum.
- İki sene önce baba oldunuz. Ne öğretti size kızınız Raya?
- Dünyanın benim etrafımda dönmediğini öğretti. Her insanın içinde bir bencillik vardır. Benim de bencil dönemlerim oldu. Ben de sınavlar verdim. Raya bana varlığını bile bilmediğim hisler yaşattı, yaşatmaya da devam ediyor. Raya herkesin dostu demek. Gerçekten de çok sıcakkanlı bir çocuk. Ve en az benim kadar hareketli. Hatta annem "Sana müstahak" diyor. İnanılmaz da bir müzik yeteneği var.
- Aranız nasıl?
- Bütün çocukları çok seviyorum zaten. Aram da hep iyidir. Üniversitede çocuk bakarak hayatımı kazandım. Enerjim de yüksek olduğu için çocukla çocuk olabiliyorum. O kadar doğallar ki... Kızım hayattaki tek öğretmenim.