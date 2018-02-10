Oyunculuk dans etmek ve şarkı söylemek hayatımın bütünü

Moda dünyası yeni yıldızını parlatmaya hazır. O isim Suki Waterhouse. Genç manken hem moda hem de sinema dünyasında hiç olmadığı kadar güçlü ve başarılı bir şekilde karşımızda. Tabii ki bir de son dönemde yönetmen Darren Aronofsky ile yaşadığı aşk ile basının gündeminde... Billionaire Boys Club, A Rainy Day in New York, Bittersweet Symphony, Carte Blanche, Future World, Jonathan ve Assassination World rol aldığı ve yapım aşamasında olan filmler... Ama hepimizin beynine kazanan Pokemon fenomeninin gelecek yıl çekilecek olan sinema filminin onu bambaşka bir yere taşıyacağına kesin gözüyle bakılıyor. Waterhouse, sinema dünyasında böyle parlak gelişmeler içindeyken H&M Denim'in ilkbahar-yaz sezonunun reklam yüzlerinden biri de oldu. Kampanyanın şarkısını da söyleyen, reklam filmine canlılığı ve neşesiyle farklı bir hava katan Waterhouse ile modayı ve hayatını konuştuk:

- Son dönemin en popüler isimlerinden birisiniz... Şöhretle, sosyal medyada her zaman çok da dostane olmayan yorumlarla nasıl başa çıkıyorsunuz?

- Sosyal medyada 200 kişinin sizin hakkınızda kötü bir şeyler söylemesi çok da önemli değil. Kocaman dünya nüfusu içinde 200 kişi nedir ki? Her zaman kötü yorum yapanlar olur. Ben pek takmıyorum ünlü olma durumuna. İngiltere'de mankenlik yapmaya başladığım ilk zamanlardan itibaren hep arkadaşlarımla aynı iş ortamındayım. Yani hep çok şanslıydım. Düşünsenize evini barkını bırakıp gelen ve podyumlarda olmak isteyen kızlara göre hep çok şanslıydım ben.

- Şu an sinema dünyasında da isminizi duyuruyorsunuz. Ama biz sizi podyumlarda tanıdık. Peki hep moda konusunda ilgili ve yetenekli miydiniz?

- Pek sayılmaz. Gençlik dönemlerimde pantolonlar giyerdim, annem de çok erkek işi durdukları için onlardan kurtulmaya çalışırdı. Genelde doğru düzgün olmayan kıyafetler içinde kendimi çok daha rahat hissediyorum. Çocukluğumdan itibaren, oyunculuk, şarkı söylemek ve dans etmek hayatımın bütünüydü. Oyunculukta her seçmede çok fazla hazırlık yapıyor ve kendinize de çok daha fazla yatırım yapıyorsunuz.

- Gelelim yer aldığınız son moda çalışmasına... Jean kıyafetleri çok giydiğinizi biliyoruz...

- Denim kumaşından üretilmiş her şey benim dolabımda yer alabilir. Kendimi bildim bileli bir mağazaya girer ve yeni bir jean pantolon denerim. Beni heyecanlandıran ve bana yakıştığını düşündüğüm bir kumaş.

- Son birkaç yıldır denim moda dünyası içinde uzun süredir hiç olmadığı kadar popüler. Çantadan ayakkabıya, aksesuvardan kıyafete kadar pek çok alanda denim kumaşından parçalar görüyoruz...

- Gerçekten de son dönemde 2000'lerin başındakine benzer bir moda anlayışı var. Denim yeniden çok popüler. Zincirler, ışıltılı taşlar, patchwork'ler denimin vazgeçilmezleri olmuş durumda. Tabii ki denim kumaşının şöyle bir güzelliği de var; kullanıldıkça yani eskidikçe daha güzel görünüyor. Yaşıyor sizinle. Ve düzenli olarak elinizdeki kumaşa eklemeler yapabiliyorsunuz. Herşeyi kişiselleştirmek çok moda. Kendiniz iğneler takabilir, yazılar yazabilir ya da yeni detaylar ekleyebilirsiniz.

- H&M'in denim koleksiyonunun sloganı "Denim benim tuvalim." Bu size ne ifade ediyor?

- Düşünsenize bu kumaşı 1893 yılından bu yana kullanıyoruz. Başlangıç noktası denim kumaşı. Ve bu kumaşa parça parça detaylar ekliyorsunuz. Aynı bir tuval gibi yaratıcılılığınızı yansıtabildiğiniz bir alan.

- Hadi bize denim ile bir kombin önerisinde bulunun...

- Hımm... Size yakışan bir jean pantalonu, ipek fular, leopar desenli babetler ve deri ceketle kombinleyin derim ben. Bu şekilde istediğiniz her yere gidebilirsiniz. Ayrıca iri spor ayakkabılarla geniş paça denimleri de çok seviyorum.

ERKEK ARKADAŞ HAKKINDA KONUŞMAM

- Ünlü bir manken ve oyuncusunuz. Nasıl bir dünyanın içindesiniz?

- Özellikle mankenlik çok daha yorucu. Biz mankenler tüm dünyada sürekli dolaşıyoruz, nerede çalışıyorsak orada yaşıyoruz. Yoğun bir dünya.

- Ünlü isimlerle anılıyorsunuz...

- Hiçbir zaman erkek arkadaşlarım hakkında konuşmadım. Pek de cool bir hareket değil bence.



ANNESİNİN İZİNDE

Şöhretli anne ve babası olanların ilk işi podyumlara adım atmak. Özellikle son beş yıldır moda dünyasını ünlü çocukları sarmış durumda. Bunun son örneği de Hollywood'un ünlü isimlerinden Reese Witherspoon'un 18 yaşındaki kızı Ava Phillippe. Genç kız, üst üste iki çekimle modellik dünyasına adım attı. Draper James markasının ilkbahar-yaz sezon tanıtımı için kamera karşısına geçen Phillippe'in hızla yükseleceği öngörülüyor. Kendall Jenner, Sofia Richie, Gigi Hadid, Hailey Baldwin ve Paris Jackson'ın ardından ünlü bir aile ferdi olarak moda dünyasına adım atan Phillippe, "Modaya hep meraklıydım. Annem de kariyerinin en başında modellik yapmış. Onun yolundan yürümek hoşuma gidiyor. Modaya dair herşey çok büyüleyici" diyor.