Yeni nesil sosyalleşme

İnsanlar asosyalleşti, deyip duruyoruz. Yok televizyonun esiri olmuşuz, yok komşumuzu tanımıyormuşuz. Elimizde cep telefonu sosyal medyada gezip duruyormuşuz. Oysa sosyal medya, sosyallik dolu. Kendimize spor arkadaşı bulabileceğimiz uygulamalar bile var. Şehrin farklı köşelerinde de sosyalleşmemiz için pek çok etkinlik düzenleniyor. Üstelik bunların duyuruları yine sosyal medya üzerinden yapılıyor. Neler mi var etkinliklerde? 300 kişinin bir mekanda birlikte oynadığı bir oyun mesela. Ya da yüzlerce kişinin çita gibi zıpladığı, timsah gibi yerde süründüğü bir egzersiz partisine ne dersiniz? Bir günlüğüne baterist olabilir ya da kulüpte 400 kişi ile birlikte pedal çevirebilirsiniz. Birbirinden ilginç sosyalleşme partilerinden sadece birkaçı bunlar...

BÜYÜLEYİCİ 100 MEKAN

AMAÇ GÖREVİ TAMAMLAMAK

Kulaktan kulağa dolaşan bir oyun var. Adı: Pub Story. Hayır, bilgisayar oyunu değil. Bir kafede ya da pub'da 300 yabancı ile oynanan interaktif bir oyun. İstanbul, Eskişehir, Adana, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de oynanıyor şimdilik. Başka şehirlere sıçraması an meselesi. Oyunda amaç asosyalliği ortadan kaldırmak. Oyun süresince tanımadığınız insanlarla birlikte size verilen görevi yerine getiriyor ve performansınıza göre puanlandırılıyorsunuz. Oyun tarihlerini heypubstory hesabından takip edebilirsiniz. Üç saat süren oyuna katılmak ücretli. İnternet sitesi üzerinden önceden bilet alırsanız fiyatı 30 TL. Etkinlik günü alırsanız 40 TL oluyor. Kapıdan alınan biletler ise 50 TL. 21.00'de başlayan oyun 23.30 gibi bitiyor. Katılımcılara bir oyun kartı, dört puan kuponu veriliyor. Giriş çıkış için de bileklik takılıyor. Oyun kartlarında üç adet link yer alıyor. Bu linklerden ilkini telefonunuza girip görevlerinizi buluyorsunuz. Ama öncesinde mekanda tanıştığınız biriyle taş, kağıt, makas yapmanız gerekiyor. Kazanan görev veren mi yoksa alan mı olacağına karar veriyor.

YENİ BİR “EĞLENCE VE YAŞAM KARTI” GELİYOR

CESARET İSTİYOR

İlk saat ilk linkteki görevler yapılıyor. "Bana rezil olduğun bir anını anlat" gibi. Ardından görevi veren kişi performansa göre puan veriyor. İkinci saat ikinci linkteki görevleri yapmaya geliyor sıra. Ama bunun için mekanda kendinize yeni bir oyun arkadaşı bulmanız gerekiyor. İkinci linkte daha interaktif görevler yer alıyor. "Mekandan 10 kişiye 45 saniye içinde bir Athena şarkısı söylet" gibi. Saat ilerledikçe görevler biraz daha cesaret ister hale geliyor elbette. Oyun bittikten sonra ise elinizdeki puanlarla 'wonderland' köşesinden hediyeler alabiliyorsunuz. Rozet, bardak, oyun bileti gibi hediye seçenekleri bulunuyor.

DANS YERİNE BİSİKLETE NE DERSİNİZ!

Kulübe sosyalleşmek, dans etmek ve iyi müzik dinlemek için gideriz. Peki desem ki artık bisiklete binmeye gideceğiz. "Saçmalama" dediğinizi duyar gibiyim ama Urban Riders, spinning'i spor salonlarından çıkarıyor ve kulüplere taşıyor. Geçen hafta Maslak'taki Hypnose Hall'da gerçekleşen spinning partisine yaklaşık 400 kişi katıldı. Dört saat süren etkinlikte dört farklı eğitmen dört farklı ders yaptırdı. 18-35 yaş arasının büyük ilgi gösterdiği bisiklet partisinin bir sonrakine katılmak için sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

BİRLİKTE TERLEYELİM

Spor yapmak istiyorsunuz ama yalnız yapmak mı istemiyorsunuz? Tam da sizin için hazırlanmış bir uygulama var: ... Yani 'ter dökmeyi' sevenlere hitap eden sosyal bir uygulama. Sweaters'ta masa tenisinden, futbola, yelkenden atletizme farklı branşlarla ilgilenen arkadaş buluyor ve birlikte spor yapmak için 'haydi' diyorsunuz. Uygulamaya girerek size yakın kişileri bulduğunuzda 'haydi' tuşuna basıp onları spora çağırıyorsunuz. Ayrıca yakın tarihte düzenlenecek farklı etkinlikleri de görüyorsunuz.

BAŞKA NELER VAR?

Etkinlikler arasında en popülerlerden biri de yelken kursları. Kalamış'tan Burgazada'ya yelken açıp orada balık yedikten sonra keyifle geri dönüyorsunuz.

Akmerkez'deki Kings Club'ta da sık sık etkinlikler düzenleniyor. Bu hafta sonu Brezilya dövüş sanatı Capoeira etkinliği gerçekleşecek.

Sabah 07.00'de Bebek sahilinde buluşan koşu gruplarına katılmak sosyalleşirken form tutmak için birebir.

GORİL MİSİN, ÇİTA MI?

Hem spor yapmak hem de eğlenmek için vahşi doğadan ilham almaya ne dersiniz? Şu ara en çok konuşulan etkinliklerden biri de Jungle Challenge. Hillside City Club ekibi tarafından tasarlanan ve dünya lansmanı da yapılan egzersizde, hayvanların vahşi doğada var olabilmek için geliştirdikleri fiziksel özelliklerden esinlenilmiş. 25 dakikada 600 kalori yakıyorsunuz. Ama en önemlisi yakarken hem sosyalleşiyor hem de eğleniyorsunuz. Etkinlik süresince eğitmenler sahneye çıkıyor ve size yapmanız gereken hareketleri gösteriyor. Kimi zaman timsah gibi yerde yürüyor, kimi zaman goril misali squat yapıyorsunuz. Kartal gibi kanat çırptığınız da oluyor, çita gibi koştuğunuz da. Özenle seçilmiş müzikler de egzersizi daha heyecanlı hale getiriyor. Jungle Challenge etkinliklerine katılım genelde yüksek oluyor. Sporu seven ve kendine güvenen 18-40 yaş arası kesimin yoğun ilgisi var. Hem kadınlar hem de erkeklerin sevdiği bir etkinlik. Spor salonu dışında zaman zaman farklı yerlerde de gerçekleşiyor.

YÜKSEK TOPUKLAR BURAYA!

Siz de benim gibi "Sporu spor salonunda yapalım, kulüpte dans edip havamızı atalım" diyenlerdenseniz buyurun High Heels yani Yüksek Topuklular etkinliğine. Dansfabrika'nın Bebek'teki Backyard'da gerçekleştirdiği partiye kadınların yüksek ayakkabı ile gelmesi şart. Erkekler için böyle bir kural yok elbette. Maksat özgürce eğlenmek. Ve bol bol dans etmek. Dansfabrika'nın ayrıca farklı konseptlerde dans etkinlikleri de oluyor. 22.00 gibi başlayan Yüksek Topuklular partisi 02.00 gibi bitiyor.

DAVUL ÇALIP KALORİ YAKIYORUZ

Elinizde bagetler bir rock konserinde bateri çaldığınızı düşünün. Bagetlerle davula vuruyorsunuz, vuruyorsunuz ve acayip eğleniyorsunuz. Los Angeles'ta doğan ve ilhamını davul çalmanın bulaşıcı etkisinden alan Pound Rockout etkinliği özellikle kadınların favorisi. 45 dakikalık ders/parti boyunca gülüyorsunuz ve stres atıyorsunuz. Ders bitiminde ise 15 bin kadar tekrarı yapmış ve 70'ten fazla tekniği uygulamış oluyorsunuz. Tempolu müzik eşliğinde yapılan egzersiz yaklaşık 900 kalori yakmanızı sağlıyor. Adı 'egzersiz' ama tüm dünyada ve ülkemizde gece kulüplerinde partileri düzenleniyor. Sahnedeki eğitmenlerin yaptıklarını tekrar ederken hem dans etmiş hem de form tutmuş oluyorsunuz. Babylon, Kolektif House gibi yerlerde düzenlenen partilere katılım oldukça yüksek oluyor.