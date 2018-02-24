Cep yakan gıdalar

Kralların mantarı beyaz trüf

?Listenin ilk sırasında İtalyan beyaz trüf mantarı var. Bu unvanı almasının nedeni kasım ayındaki bir açık artırmada 85 bin 600 dolara satılmış olması. Kralların sofrasına sunulduğu ilk günden bu yana farklı lezzetlere ilham veren trüf mantarı yemek ve kültür arasında bir köprü niteliğinde. Fransa, İspanya ve İtalya'da bulunan trüf, ağaç diplerinde yetişiyor ve eğitimli köpekler eşliğinde bulunuyor. 'Tanrı ve kralların besini' olarak da tanımlanan trüf mantarının bu söylemi, ne denli kıymetli olduğunun bir göstergesi aslında. En kaliteli trüfler, trüf mantarının anavatanı diyebileceğimiz İtalya'nın Alba kentinde çıkıyor. Öyle ki trüf mantarı avı İtalyan kültüründe bir festivale dönüşmüş bile.

3 bin dolarlık kahve

Kedi dışkısından yapılan meşhur kahve Kopi Luwak 100 gramı 3 bin dolarla üçüncü sırada. Dünyanın en pahalı ve en az tüketilen kahvesi olma ünvanına sahip bu kahve, iç açıcı bir yöntemle üretilmiyor. Endonezya'nın Sumatra adası çevresinde yaşayan misk kedilerine kahve çekirdekleri yediriliyor ve kedilerin dışkısından elde edilen kahve çekirdekleri dezenfeksiyon sürecinin ardından kavrulup paketlenerek dünyanın farklı yerlerine yüksek fiyatlarla satılıyor.

Kırmızı altın safran

Ülkemizde de yetişen ve dünyanın en pahalı baharatı olan safran genellikle, Yunan, Fas, İran ve Asya mutfaklarında tercih ediliyor. İyi kalitede gerçek bir safranın kilosu yaklaşık 24 bin TL'ye alıcı buluyor.

Yumurtanın ötesi

Elmas Havyarı da denen Beluga havyarının yarım kilosu 9 bin dolar ila 16 bin dolar arasında değişiyor. Bu havyarı özgün yapan elde edildiği balık. Beluga balığının soyu tükenmek üzere ve daha çok Hazar denizinde bulunuyor.

Kuş yuvası yer misiniz?

Dünyanın en pahalı gıdaları listesinin en şaşırtıcı maddesi kırlangıç yuvası çorbası. Çinliler kırlangıç kuşunun yuvasından bir çorba yapıyor. Bunu da çok büyük paralara satıyor. Çorbanın mucidi, Siyamlı Hao Yieng. 1750'de, bir mağaranın tavanından söküp aldığı yuvayı nasıl lezzetli bir çorbaya çevirdiğine dair fazla bilgi yok. Tek bildiğimiz, 1770'te Siyam kralının, Hao'ya kırlangıç yuvası ticareti için özel izin verdiği. Hao, bu ticaretten zengin olunca, kral yuva toplama işini devletin tekeline alıyor. Kırlangıç yuvalarının kilosu 4 bin dolardan müşteri buluyor. Bir kase çorba içinse ödemeniz gereken rakam yaklaşık 50 dolar.

Paha biçilmez tavuk

Nadir bulunan siyah Endonezya tavuğu Ayam Cemani 5 bin dolarlık fiyatıyla listenin üst sıralarında. Hindistan kökenli Ayam Cemani cinsi tavuk Hindistan'ın kutsal hayvanı sayılıyor ve ülke dışına çıkarılması da yasak.