Usta, ilk Oscar’ını alacaksın

Heyecan dorukta! Aylardır süren Oscar
'ı kim alacak sorusunun doğru cevabını yarın gece yarısı zarflar karışmazsa öğreneceğiz.
Malum önceki yıllara göre daha heyecanlı bir Oscar sezonu geçirdik bu sene. Özellikle de En İyi Film kategorisinde kimin ödül alacağını kestirmek güç. Favoriler olduğu kadar sürpriz yapacak filmler de var. Cumartesi SABAH'ın geleneksel Oscar Toto'suna katılan 10 kişilik sinema yazarı jürisi de bu konuda karar veremiyor. Suyun Sesi ve Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Ama bizden söylemesi Oscar bu, geçen yıl olduğu gibi sürprizlere de açık olmak gerek. Frances McDormand'ın En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almasına kesin gözüyle bakılıyor.
Fakat bazı ödülleri kestirmek de zor değil. Jürimiz daha önce Oscar töreninden eli boş dönen Gary Oldman
'ın yarın gece yarısı ilk Oscar'ına kavuşacağına kesin gözüyle bakıyor. Sadece Oldman değil, yardımcı oyuncu kategorisinde Allison Janney, Sam Rockwell ve En İyi Yönetmen kategorisinde Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro'nun da ilk Oscar'larını alması bekleniyor. Fakat yönetmen kategorisinde jürimize "Oscar'ı kim almalı?" diye sorunca kimse del Toro'nun adını bile anmıyor. Guillermo del Toro
Oscar sezonu boyunca En İyi Kadın Oyuncu dalında Sally Hawkins ile Frances McDormand arasında sıkı rekabet vardı. Saoirse Ronan yarıştan düşmüşe benziyor. Jürimize göre ise bu kategoride ibre McDormand'a dönmüş durumda. Böylece McDormand da Fargo'dan sonra ilk Oscar'ını alabilir.
Digiturk'ten canlı yayınlanacak tören Türkiye saatiyle 04.00'te başlayacak.