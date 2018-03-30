7-24 şehirde yaşam

Binlerce yıllık kadın erkek ilişkisi

TİYATRO

Oyunda yazar Sacher Masoch'un Kürklü Venüs adlı romanının tiyatro sahnesine uyarlanışının öyküsü anlatılıyor. Ersin Umut Güler yönetimindeki Kürklü Venüs oyun içinde oyun kurgusu ile yazılmış, komedi unsurları barındıran oyunda sürpriz bir son da sizi bekliyor. Yazıldığı 2010 yılından bu yana dünyanın pek çok ülkesinde oynanan Kürklü Venüs Türkiye'de Yolcu Tiyatro yorumuyla seyircinin karşısına çıkmayı bekliyor. Pervin Bağdat ve Ersin Umut Güler'in rol aldığı oyunu bu akşam 20.30'da Kadıköy Oyun Atölyesi'nde izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 45 TL.

İlk kez tiyatro sahnesinde



Tiyatroya ilk defa uyarlanan Stefan Zweig'ın eseri Mecburiyet, insanın güç karşısında ezilip görev bilinciyle itaat eden duyguları ile ona direnen düşüncelerinin çatışmasını anlatıyor. Beyoğlu ikincikat'ta sahnelenecek oyunun saati 20.30.

GÖSTERİ

Dans tutkunlarına müjde



Bu yıl sekizincisi düzenlenecek İstanbul Street Dans Karnavalı'nda dünyanın dört bir yanından dansçıları izleyebilirsiniz. Bugün Zorlu PSM'de dans atölyeleri, ön eleme yarışması ve hip hop after party ile başlayacak olan etkinlik yarın akşam Garajistanbul'da devam edecek. Bilet fiyatı 40 TL.

KURS



Aşk dolu dans

Başlangıç seviyesinde Arjantin Tango dersleri başladı. Sosyalleşmek, hareketliliği arttırmak, öz farkındalık kazanmak ve hayatın monotonluğundan kurtulmak için siz de Arjantin tango atölyesinde yerinizi alabilirsiniz. 24 Haziran'a kadar devam edecek kursun aylık ücreti 140 TL. Beyoğlu Tangolove'da verilecek derslerde partner zorunluluğu yok.

MEKAN



Cihangir'e yeni soluk



Tarihi bir binanın giriş katında bulunan Charter Pub, Cihangir'de misafirlerini ağırlamaya başladı. Dekorasyonda yer yer ahşap zemin, yer yer antika parçalar kullanılması mekana sıcak bir hava katıyor. İster gündüz saatlerinde, ister iş çıkışında dilerseniz maç da izlemek için gidebileceğiniz mekanın menüsünde cheddar peynirli dana bacon burger, grisini ile panelenmiş tavuk şinitzel gibi lezzetler var.

BELGESEL



Bırakın çocuk oynasın



Bırakın Çocuk Oynasın belgeseli Osmanlı coğrafyasının sinemayla buluşma hikâyesini arşiv belgeleriyle anlatıyor. Sinema tarihi konusunda yeni sorular sorduracak belgesel 6 Nisan'da Yeşilçam Sineması'nda gösterime girecek.

SERGİ

İstanbul'da plaj

İstanbul kent tarihinin sosyokültürel yapısına ışık tutan plaj kavramı, İstanbul'da Deniz Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji sergisi ile mercek altına alınıyor. Sergi, kent halkının boş zaman değerlendirme kültüründeki değişime değiniyor. Küratörlüğünü tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Zafer Toprak'ın üstlendiği sergi, bu yıl kuruluşunun 10. yılını kutlayan İstanbul Araştırmaları Enstitüsü arşivinden ve farklı koleksiyonlardan derleniyor. Sergi, Beyoğlu Pera Müzesi'nde 5 Nisan'da izleyiciyle buluşuyor. 10.00-19.00 arasında ziyaret edilebilir.

Alacakaranlık



Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nda yer alan Alacakaranlık sergisi, şair ve ressam Metin Eloğlu'nun eserlerinin çarpıcı örneklerini içeriyor. Renkleri ve çizgileri ile hiç beklenmedik kaynaklardan beslenen sanatçı, edebiyat ve resim çevrelerinde kendisine bir yer açıyor. Sarıyer Borusan Contemporary'deki serginin video ve ışıklı heykel çalışmalarının daha iyi izlenebilmesi için bölümler karanlık mekana dönüştürüldü. Sergiyi hafta sonu 10.00-19.00 arasında ziyaret edebilirsiniz.

KONSER



Pop müziğin genç ismi Beyoğlu'nda

Yaklaşık 15 yıldır müzikle uğraşan ve İstersen ve Sen Sevda mısın isimli şarkıları ile bir anda ilgi odağı olan Buray hızlı yükselişini sürdürüyor. Pop müziğin sevilen ismi bu akşam 22.00'de Beyoğlu Sanat Performance Sahnesi'nde olacak. Bilet fiyatı 32 TL.

Caz ve blues esintisi



Rock'n Purple'da en iyi solist ve en iyi rock grubu ödülleri ve en değişik enstruman ödülüyle toplamda üç ödül kazanan Evrencan Gündüz 4 Nisan Çarşamba akşamı Jolly Joker Vadistanbul'da sevenleriyle buluşuyor. Konser saat 21.00'de bilet fiyatı ayakta 45 TL.

NOT DEFTERİ

1- Pop sanatçısı Cem Belevi bugün Sakarya Fun Club Arena'da sahne alacak. 22.30'da başlayacak konserin bilet fiyatı 34 TL

2- İstanbul Deniz Müzesi'ndeki Semte Adını Veren Fabrika: Bomonti sergisi 1 Nisan Pazar günü saat 14:00'de, Sunay Akın'ı ağırlıyor. Giriş ücretsiz.

3- Manuş Baba Dönersen Islık Çal adlı albüm turnesi kapsamında 2 Nisan Pazartesi saat 20.00'de Gaziantep Şehit Kamil Bld. Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahne alacak. Bilet 45 TL.

4- İzmir Doryan Art Atölye bir seramik atölyesi düzenliyor. Kendi sanat eserlerinizi yapacağınız atölye 3 Nisan Salı günü 14.30'da başlayacak ve üç saat sürecek. Bilet 60 TL.