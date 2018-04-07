7-24 şehirde yaşam

Açıkhavada benzersiz sesler



Sezonun ilk açıkhava festivali İstanbul Blue Night Mixed Festival'in ana sahnesinde Duman ve Nejat Yavaşoğulları, Hayko Cepkin ve Moğollar, Manga ve Fatma Turgut aynı sahneyi paylaşacak. Müzik, eğlence ve sokak hayatını Maçka KüçükÇiftlik Park'ta bir araya getiren festival bugün saat 14.00'te kapı açıyor.

Bostancı'da rock gecesi



Hakan ve Gökhan Özoğuz tarafından 1987 yılında temelleri atılan Athena, Türkiye'de rock müziğin en başarılı gruplarından. Yurt içinde ve yurt dışında sayısız konser ve festivalde yer almış olan grubu yarın akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde izleyebilirsiniz. Konserin başlangıç saati 19.00. Bilet fiyatı 77 TL, biletler Biletix'te.

Baharı kutlayan festival

Berlin'in özgün müzik festivallerinden XJAZZ dördüncü kez Türkiye'de. 11-15 Nisan tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleşecek XJAZZ, şehrin muhtelif mekanlarına konuk oluyor. Festival, bu sene konserlerin yanı sıra XJAZZ Lab adı altında atölye çalışmalarına da yer verecek. Programda bu yıl Peter Broderick, Federico Albenese, Nico Sun, Matthias Meyer, Chapelier Fou, Olivia Trummer gibi uluslararası isimler de yer alıyor.

ATÖLYE

Lezzet serüveni



Levent Intema Yaşam Akademi'de Anadolu mutfağının yöresel lezzetleri bir arada. Yaptığınız yemeklerle Anadolu kültürünü yakından tanıyacaksınız. Düğün çorbası, çoban kavurma yapımı için şefler sizlere yol gösterecek. 11 Nisan Çarşamba 19.00'da başlayacak lezzet serüveninin biletleri Biletix'te.

Sağlık için: Ayurvedik Beslenme

Nefeste Saklı Hayat kitabının yazarı Ebru Şinik eğitmenliğinde Ayurvedik Beslenme ve Bünye Tipleri etkinliği Zorlu PSM Sky Lounge'ta düzenlenecek. Bu eğitimde siz de yaşam boyu bünye tipinize uygun olarak dengede kalmak için tüyolar alacaksınız. Kendinizi daha iyi ve mutlu hissetmenizi sağlayacak temel önerilere sahip olacaksınız. Yaşam kalitenizi sürdürülebilir olarak yükseltme şansına sahip bu etkinlik 12 Nisan Perşembe 19.00'da başlayacak. Bilet 150 TL.

SERGİ

Evvel zamandan enstalasyon

Ramazan Can, çalışmalarında ilkel yaşamlardan unutulmuş anekdotlar sunuyor. Sanatçının 2013-2018 yılları arasında ürettiği resim, enstalasyon, heykel, halı ve dokuma çalışmaları sergide farklı başlıklar altında sunuluyor. Sergiyi 13 Nisan'a kadar Beyoğlu Anna Laudel Contemporary'de görebilirsiniz.

FESTİVAL

İyi hissetme şenliği

Hillside City Club Etiler farklı atölye çalışmalarını bir araya getiriyor. Festival tadındaki programın adı İyi Hissetmenin 21 Günü. 10 Nisan Salı 22.00'de son günlerin en çok konuşulan müzisyenlerinden Jabbar sahne alacak. 11 Nisan Çarşamba günü 19.30'da ise modaya yön veren isimler Zeynep Tosun ve Zeynep Üner giyim tarzımız ile iyi hissetme ilişkisini konuşacak.

TİYATRO

Damadım Olur musun?

Damla Cercisoğlu'nun yönettiği Damadım Olur musun? oyunu seyircisiyle buluşuyor. Birbirini çok seven Mert ve Ayşegül'ün evlenmeye karar vermesiyle başlayan olayları konu alan oyunda Nuri Gökaşan, İpek Tenolcay, İlkyaz Kocatepe, Berkay Sanveren gibi isimler rol alıyor. Oyunu yarın saat 18.30'da Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi'nde izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 56 TL. Biletler Biletix'te.

Oyun Karıştı

Oyun Karıştı görkemli tiyatro geçmişlerinin ardından yıldızları sönen ama yine de tiyatrodan vazgeçmeyen karı-kocanın hikayesini anlatıyor. Eraslan Sağlam'ın yönettiği iki perdelik komedi Oyun Karıştı bu akşam saat 20.30'da Beyoğlu Tatavla Sahnesi'nde. Bilet fiyatı 56 TL.

MEKAN

Bir lezzet durağı

Kuzguncuk'ta İcadiye Caddesi'nde şirin mi şirin bir yer Kafe La Mekan. Güzel bir dekorasyona sahip mekan lezzet tutkunlarını, zeytinyağlıları, sebze yemekleri, mantısı, köftesi özellikle zengin kahvaltasıyla cezbediyor. İşletmeci çiftin harika ev sahipliği ve hoş sohbeti de cabası.

GÖSTERİ

Müzikal düello

Atılgan Gümüş'ün yönettiği müzikal düello Two Tenors, izleyiciyle buluşuyor. Konservatuvardan iki sınıf arkadaşının 20 yıl sonra sahne üzerindeki müzikal düellosuna tanıklık edeceğiniz oyunun başrollerinden birinde opera sanatçısı Cenk Bıyık var. Bıyık, başrolü eğitimli tenor Atılgan Gümüş'le paylaşıyor. Bu akşam Grand Pera Emek Sahnesi'nde izleyebileceğiniz gösteri 20.30'da. Biletler 67.50 TL.

Komik Gazino



Metnini yazıp yönettiği tek kişilik gösteriKomik Gazino'da Metin Zakoğlu seyirciyi de işin içine katıyor. Zakoğlu söylediği şarkılarla sizi şaşırtırken anlattığı hikayelerle de güldürüyor. Yaklaşık 10 yıldır devam eden gösteriyi 11 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.30'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 56.50 TL.

KİTAP



Kalsam da bir, gitsem de

Modern hayatın karmaşası insanın, yaşadığı toplumla, çevreyle ilgili ne hissettiğinin ayırdına varmasına bile fırsat vermiyor. İşte Sibel Türker yeni romanı Burada Kalmak'ta bu iç sesin peşine düşüyor. Romanın lise çağındaki anlatıcısı Kutlu'nun gözünden kalabalığı gözlemliyor. Hayatı var eden tüm elementlerin bozulmaya yüz tuttuğu bir çağda 'burada kalmak' isteyenlerle, kaçmak isteyenlerin fotoğrafını, ustaca çekiyor roman. Burada Kalmak/Sibel Türker/Can

3 ÖNERİ

- Oğuzname/Necati Gültepe/Kapı

- Gözyaşlarım İftiharla Sunar/Murat Tavlı/Destek

- Antikçağ Gizem Kültürü/Walter Burkert/Alfa

NOT DEFTERİ

1- Her yaşa hitap eden sevilen şarkılarıyla Yalın, bugün İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alacak. 21.00'de başlayacak konserin bilet fiyatı 67.50 TL.

2- Tebrikler Kovuldunuz kitabının yazarı Kaan Sekban yarın 20.00'de Ankara MEB Şura Salonu'nda izleyicileriyle buluşuyor. Biletler 67 TL

3- Melek konseptiyle heykel çalışmaları yapacağınız atölye 9 Nisan Pazartesi 14.30'da İzmir Doryan Art'ta başlıyor. Heykel Melek atölyesinin bileti 60 TL.

4- Ruh, beden ve zihni besleyen çalışmalardan oluşan insan sanatı atölyeleri uzman psikolog ve eğitmenler eşliğinde 11 Nisan Çarşamba saat 20.00'de Zorlu PSM'de gerçekleşecek. Biletler 200 TL.

5- Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet'ın 11 Nisan'daki durağı Eskişehir. Orkestra 20.30'da Metin Sürel Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne alacak. Bilet 56.50 TL.