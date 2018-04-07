Kebapçıda sinema sohbeti yapan yönetmen kimdi?

1) İstanbul Film Festivali'nde filmlerin 15 dakika ara verilmeden izlenilmesini sağlayan sinemacı kimdir?



a) Michelangelo Antonioni b) Theo Angelopoulos c) Abbas Kiarostami d) Metin Erksan

2) Dünyaca ünlü hangi yönetmen saatlerce süren masterclass sonrasında Etiler'de kebapçıda soluğu aldı ve uzun süre burada kaldı?



a) Elia Kazan b) Bernardo Bertolucci c) Gus van Sant d) Yusuf Şahin

3) Sinemanın önemli yönetmenlerinden Peter Greenaway'den Beyoğlu'ndaki bir yemekte yeni filmi için rol teklifi alan ünlü oyuncu kimdir?



a) Gerard Depardieu b) Harvey Keitel c) John Malkovich d) Jeanne Moreau

4) İstanbul Film Festivali tarihinde biletleri tükendiği için biletsiz kalan ama "Bu filmi izlememiz gerek" diye tamamen dolu salona her şeye rağmen girmek için seyircinin isyan çıkardığı film hangisidir?



a) Doğru Zaman/Güney Kore b) Selvi Boylum Al Yazmalım/Türkiye c) Büyük Budapeşte Oteli/İngiltere-Almanya d) Nostalghia/İtalya- SSCB

5) Festivalin yakın tarihinde Atlas Sineması'ndaki gösterimi hınca hınç kalabalıkla başlayan fakat ancak 28 kişinin sonunu getirebildiği film hangisi?



a) Mayıs Sıkıntısı b) Torino Atı c) Vizontele d) Melankoli

6) Tarık Akan, Emek Sineması'ndaki bir film gösteriminde tam önünde kim oturduğu için filmi izleme konusunda sıkıntı yaşayıp gösterimden çıkmak zorunda kaldı?



a) Hülya Koçyiğit b) Derya Köroğlu c) İsmail Güneş d) Mustafa Sarıgül

7) İstanbul Film Festivali'nden aldığı Onur Ödülü'nü "İki Oscar'ımın arasına koyacağım" diyen ünlü aktris kimdir?



a) Claudia Cardinale b) Catherine Deneuve c) Jane Birkin d) Sophia Loren

8) Aşağıdaki hangi sinemasever hayvan Emek Sineması'nda Gir Kanıma'nın gösterimine katılıp filmi beğenmeyip sürekli söylenmiştir?



a) Fare b) Kedi c) Köpek d) Güvercin

9) Türk siyaset arenasının önemli simalarından hangisi film festivaline seyirci olarak katılmamıştır?



a) Erdal İnönü b) Hüsamettin Cindoruk c) İsmet Sezgin d) Süleyman Demirel

10) Aşağıdaki filmlerden hangisi Ulusal Yarışma'da En İyi Film Ödülü almamıştır?



a) Beş Vakit b) Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak c) Hokkabaz d) Sarı Sıcak

11) Ulusal Yarışma'da En İyi Yönetmen ödülünü en çok kazanan sinemacı Zeki Demirkubuz bu ödülü kaç kere almıştır?



a) 4 b) 5 c) 6 d) 7

CEVAP ANAHTARI YA DA FESTİVAL TARİHİNDE YOLCULUK

1) Cevap A: Festivalde film gösterimleri 1996'ya kadar ara verilerek yapılıyordu. 1996'da onur konuğu yönetmen Michelangelo Antonioni idi. Usta, filminin ilk yarısını salonda izledikten sonra çıktı. O çıktıktan üç beş dakika sonra da filme ara verildi. Filmin yapımcısı Felice Laudadio arayı fark edince, "Maestro, sigara arası verdiğinizi bilseydi filmini festivale vermezdi" deyince festival yöneticileri uygulamadaki yanlışlığını anladı ve o yıldan sonra film aralarına son verildi.

2) Cevap C: 2007'de ünlü yönetmen Gus van Sant, festivalin onur konuğuydu. Boğaziçi Üniversitesi'nde verdiği sinema dersi, yaklaşık üç saat sürmüştü. Söyleşiden sonra acıkan usta yönetmen Etiler'de bir kebapçıya gitmiş fakat kimi öğrenciler de peşini bırakmamıştı. Kebapçıda hem yemek yendi hem de gece yarısına kadar sinema sohbeti yapıldı.

3) Cevap C: 2009'da ünlü oyuncu John Malkovich Onur Ödülü almak için İstanbul'a gelmişti. O yıl festivalin önemli konuklarından biri de yönetmen Peter Greenaway'di. İkili, akşam bir yemekte buluşunca Peter Greenaway Malkovich'e bir sonraki filminde oynamasını teklif etmişti. Ama Malkovich kabul etmemişti.

4) Cevap A: 2015'te Hong Sang-Soo'nun yönettiği Güney Kore filmi Doğru Zaman'ın Taksim Fitaş'ta 13.30'da gösterimi vardı. Filmi izlemek isteyen ama bileti olmayan sinemaseverler; 'Bilet alıp gelmeyen olur, biz de onların yerine son anda bilet bulup gireriz' umuduyla sinemanın önünde bekleşmeye başladı. Yaklaşık 30-40 kişiydiler. Fakat umdukları olmadı. Bilet alanların hepsi gelince onlara yer açılamadı. Seyircilerin o anki umutsuzluğu bir isyana dönüştü. "Biz bu filmi görmek istiyoruz" diye isyan çıktı. Salon görevlilerini, güvenliği atlatmak için neler neler yaptılar. İçlerinden bazıları görevlilere çelme takmaya bile kalktı. Ek gösterimin koyulmasıyla isyan bastırıldı!

5) Cevap B: 2011'de festivalin programı açıklanınca Macar yönetmen Bela Tarr'ın Torino Atı filmi öneri listelerinin ilk sıralarında yer almıştı. Filmin biletleri de erkenden tükendi. Atlas Sineması, gösterim başlamadan önce iğne atsanız yere düşmeyecek kadar kalabalıktı. 155 dakikalık filmin gösterimi sırasında izleyiciler yavaş yavaş salonu terk etmeye başladı. Film bitince saymıştım salonda 28 kişi kalmıştı.

6) Cevap B: 2000'li yıllarda Emek Sineması'nda bir Türk filmi izlemeye gelmişti rahmetli Tarık Akan. Sinema salonunun arka tarafında oturuyordu ve tam önünde de müzisyen Derya Köroğlu vardı. Bir süre sonra filmi de beğenmediği için olsa gerek salondan ayrılmıştı.

7) Cevap D: 2005'te festivalin onur konuğu İtalyan aktris Sophia Loren'di. Türkiye gelmesi herkesi çok sevindirmişti. Onur Ödülü'nü alırken "Bu ödülü iki Oscar'ımın arasına koyacağım" diyerek teşekkürlerini sunmuştu.

8) Cevap B: 2009'da festivalin gözde filmlerinden Gir Kanıma'nın ilk gösterimi beklenildiği gibi oldukça kalabalıktı. Fakat filmin methini duyanlar arasında bir de kedi vardı. İlgiden dolayı bilet bulamamış o da Emek Sineması'ndaki gösterime kaçak girmişti. Filmin ortalarına doğru söylenmeye başladı. İlginçtir Gir Kanıma'da kedili sahneler olduğu için ilk başta bu söylenmenin filmden geldiği düşünüldü ama belli bir noktadan sonra artık herkes filmi bir kediyle izlediğinin farkındaydı.

9) Cevap D: 1984'teki Sinema Günleri'ne Erdal İnönü'nün Gazi Sineması'nda Francesco Rosi'nin İsa Eboli'de Durdu'yu izlediğini, festivalin 25 yıl direktörlüğünü yapan Hülya Uçansu'nun Bir Uzun Mesafe Festivalcisinin Anıları kitabında okumuştum. Hüsamettin Cindoruk'u 2009'da Emek Sineması'nın gişesinde görmüştüm. Emin Alper'in Tepenin Ardı filmini de İsmet Sezgin ile izlemiştik.

10) Cevap C: Cem Yılmaz'ın en sevilen filmlerinden Hokkabaz İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Yarışma'da yarışsa da En İyi Film ödülünü kazanamamıştı...

11) Cevap B: Zeki Demirkubuz Ulusal Yarışma'da Yeraltı, Kader, Bekleme Odası, Üçüncü Sayfa, Yazgı/İtiraf (iki filmle birden) ile beş kere En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi oldu.