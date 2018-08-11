Haberler Cumartesi Sabah Haberleri Jaws’ın ataları dişini gösteriyor

Jaws’ın ataları dişini gösteriyor Meg: Derinlerdeki Dehşet, bilim insanlarıyla devasa bir köpekbalığının mücadelesini anlatıyor. Jaws kadar gerilim dozu yüksek olmayan film doğadaki yaşam döngüsüne insanın müdahale etmesinin tehlikelerine işaret ediyor