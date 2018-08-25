7/24 şehirde yaşam

Konser
Nostalji rüzgarı Ziynet Sali
, bugün Balıkesir Altınoluk Amfi Tiyatro'da yaz konserleri kapsamında sevenleri ile buluşuyor. Sanatçı konserinde hit parçaları ile 70'lerden günümüze çok sevilen nostaljik şarkıları seslendirecek. Konser 21.15'te başlıyor. Bilet 56 TL. Belçikalı grupla randevu
Belçikalı indie pop grubu Oscar And The Wolf, bugün Çeşme'de konser verecek. Saat 20.00'de Çeşme Cove Aya YAntalya
sahne alacak gruba, Hey Douglas ve DJ Doğuş Çabakçor eşlik edecek. Duygu dolu bir gece
Türk pop müziğinin sevilen isimleri Yaşar ve Emre Altuğ, 29 Ağustos çarşamba günü müzikseverlere duygu dolu anlar yaşatacak. Konser 18.00'de Maçka KüçükÇiftlik Park'ta başlayacak. Bilet fiyatı 68 TL. Zeki Müren şarkıları Ege'de
Limak Filarmoni Orkestrası, Zeki Müren
konserlerine devam ediyor. Dünyanın en önemli tenorları arasında gösterilen Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğindeki orkestra, 27 Ağustos Pazartesi günü Bodrum Antik Tiyatro, 28 Ağustos'ta ise Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnede olacak. Karahan, konserlerde Zeki Müren'in hafızalardan çıkmayan Şimdi Uzaklardasın, Elbet Bir Gün Buluşacağız ve Yaralı Gönül gibi onlarca parçasını seslendirecek. Dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğini yaptığı orkestranın şefliğini ise yine Rengim Gökmen üstleniyor. İzmir'de Teoman zamanı
Teoman bu akşam 18.00'de İzmir Tren Ayayorgi Beach Club'ta sevilen şarkılarını seslendirecek. Sanatçının yıllara meydan okuyan şarkılarına eşlik etmeye hazır olun. Bilet 110 TL. Sergi
Teması ritim
Art Suites Gallery Bodrum, Devrim Erbil'in Devrim'sel Ritim adlı kişisel sergisine 9 Eylül'e kadar ev sahipliği yapıyor. Ressamın yağlı boya tablolarının yanı sıra özel olarak seçilmiş serigrafi (seri baskı) eserleri de sergide yer alıyor. Sanatçının eserlerinin teması 'ritim'. ?Londra'da suçluların peşinde
CSI London sergisi kriminal olayları araştırmak ve teknolojinin imkanlarını deneyimlemek için sizi Londra sokaklarına davet ediyor. Sergiyi Antalya The Land of Legends AVM'de ziyaret edebilirsiniz. Üç boyutlu modellemeler, deneysel incelemeler ve sanal gerçeklik simülasyonları ile eğlenceli ve eğitici dakikalar geçirmek mümkün. Sergi 31 Ağustos'a kadar hafta içi her gün saat 10.00-22.00 arasında ziyaret edilebiliyor. Festival
Taş ocağında festival
Bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali devam ediyor. Konserler 25 asırlık antik taş ocağında gerçekleşiyor. Festival kapsamındaki 'Suda' başlıklı konserlere Türkiye'den ve dünyadan caz ve etnik müzik sanatçıları davet edildi. 'Kumda' adlı seri ise genç yetenekleri ağırlıyor. Festivalin 28 Ağustos Salı günkü programına katılmak istiyorsanız bilet 170 TL. Etkinlik saat 20.30'da. Tiyatro
Aşkın en güçlü eseri
Sabahattin Ali'nin önemli eseri Kürk Mantolu Madonna
yeniden sahnede. Aşkın insan ruhu üzerindeki gücünü anlatan eser keman ve piyano eşliğinde sahnelenecek. Oyunu İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda 29 Ağustos çarşamba günü saat 21.00'de izleyebilirsiniz. Rekorlar kitabına girdi
ABD tiyatro tarihinin en uzun süreli oynanan oyunu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Shear Madness, Nedim Saban rejisiyle Şen Makas adıyla, yarın akşam saat 21.00'de Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor. Bilet 67.50 TL. Denizden sofraya
Deniz Mahsülleri Atölyesi, İzmir TheChef4U'nun mutfağ��nda 30 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek. Ege mutfağını daha yakından tanımanızı sağlayacak bu atölyede sarımsaklı tereyağlı soslu karides, karides tempura gibi yemekler öğretiliyor. Atölye saat 19.30'da başlayıp üç saat sürecek. Bilet 240 TL. Atölye
Çikolatanın sırrı açıklanıyor
Kahve Dünyası'nın çikolatalarını nasıl yaptığını merak ediyorsanız, gizli tariflerin açıklanacağı atölye başlıyor. Atölyede çikolata ile kahvenin bir araya gelmesiyle yapılan kahveli spesiyal çikolata, trüf, tablet çikolata ve sıcak çikolata yapmayı öğreneceksiniz. Üstelik kendi özel yorumunuzla zenginleştirdiğiniz el yapımı çikolatalarınızı, özel ve şık kutularıyla sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Atölye bugün 13.00'te Kozyatağı Kozzy AVM Kahve Dünyası'nda yapılacak. Ücreti 140 TL. NOT DEFTERİ 1-
Kenan Doğulu'nun çıktığı plaj partisi Ken On The Beach bugün Alaçatı Spiaggia Grande'de. Başlama saati 18.00. Bilet 220 TL. 2-
Duman bu akşam 21.15'te Muğla Marmaris Amfi Tiyatro'da hayranlarıyla buluşacak. Konseri bileti 45 TL. 3-
İzmir Artimprojects'te yarın Afrikalı Kadınlar temalı resim atölyesi yapılacak. 14.30'da başlayacak atölyenin ücreti
65 TL. 4-
Zeytinli ?Rock Festivali, 29 Ağustos çarşamba günü Balıkesir Zeytinli Dalyan Sahili'nde yapılacak. Festival saat 14.00'te başlıyor. Bilet 60 TL.