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Batuhan Karacakaya: Başrol oynamaya hazırım Çocukken birçok dizide ve Aşk-ı Memnu’da rol alan küçük yıldız Batuhan Karacakaya büyüdü, şimdi mimari eğitimi alan 21 yaşında bir delikanlı. Oyunculuğa da devam eden Karacakaya “Başrol oynamaya hazırım” diyor